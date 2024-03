Cine i-a marcat viața Narcisei Suciu? Artista, despre viața în Finlanda: „Acolo nu mă ocup cu nimic” VIDEO EXCLUSIV

Narcisa Suciu este o artistă de talie internațională, cunoscută pentru vocea plină de sensibilitate și pentru interpretarea inconfundabilă a colindelor și cântecelor românești. Momentul care i-a adus faima internațională a fost locul 3 obținut la Festivalul Cerbul de Aur în anul 1997, un eveniment muzical de referință în România.

De altfel, pasiunea sa pentru carte și-a spus cuvântul. Solista a lansat două cărți. Una se intitulează “Mama, povestește-mi despre tine!”, iar alta “Tata, povestește-mi despre tine!”. Sunt două cărți emoționante și bine primite de public. Narcisa este stabilită de mai bine de 13 ani în Finlanda, unde locuiește cu soțui ei, Veikko Miettinen, dar și cu fiica ei, Daria, pe care o are din relația cu Daniel Crăciun.

Nu doar muzica o definește, ci și pasiunea pentru carte. Narcisa a lansat prima sa carte, “Mama, povestește-mi despre tine!” în 2021, iar cea de-a doua carte, “Tata, povestește-mi despre tine!” în 2023. Artista ne-a dezvăluit într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri care este cartea care i-a marcat viața:

„Fiecare carte citită la momentul potrivit este cea mai frumoasă în momentul respectiv. Am fost un copil care a citit foarte mult. Au fost cărți care mi-au marcat viața. Pe la 15, 16 ani am citit o carte, a lui Cezar Petrescu, mi-a schimbat viața, iar eu i-am recomandat-o Dariei tot pe la vârsta de 15,16 ani, iar Dariei nu i s-a părut extraordinară. Am citit-o din nou și nu mi s-a mai părut nici mie atât de interesantă.”, ne-a dezvăluit Narcisa Suciu.