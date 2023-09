Cine găteşte acasă la Florin Dumitrescu, celebrul bucătar de la Chefi la cuţite. Nu, nu este vorba despre el. Surpriză mare

Dezvăluire neașteptată din viața de familie a unuia dintre cei mai cunoscuți bucătari de la noi din țară. S-a aflat cine gătește acasă la Florin Dumitrescu, îndrăgitul jurat de la Chefi la cuțite.

Celebra competiție culinară de la Antena 1 l-a transformat pe Florin Dumitrescu într-una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România, nu doar unul dintre cei mai apreciați bucătari de la noi din țară.

Invitat la podcastul găzduit de Gojira, juratul de la Chefi la cuțite și-a deschis sufletul, făcând mai multe dezvăluiri neașteptate despre viața sa, când este departe de camerele de filmat. Florin Dumitrescu avea doar 15 ani în momentul în care a început să lucreze.

„Ca profesie, iar ca bucătar care să devină pasionat de meserie, pe la 19, până atunci eram robot. Scopul meu era să fac bine și repede. La televizor am văzut prima dată o emisiune pe un post de televiziune italienesc, o emisiune gastronomică, era doar despre mâncare și vin. Și m-am uitat la un bucătar îmbrăcat curat, făcea el într-o jumate de oră farfurie, și când a venit tata i-am zis că vreau să mă fac bucătar.

Primele ore de bucătărie au fost un chin, eu veneam din polo, echipă, unde toți aveam un scop comun. Toți aveam definite foarte clar niște linii. Aveam mentalitatea de sport de echipă, am descoperit că bucătăria, de fapt, e sport de echipă. Bucătăria de restaurant e ca un sport de echipă, când cineva are nevoie de ajutor, îl ajuți, când ai nevoie de ajutor, ceri. Atunci am descoperit că poți să devii foarte bun dacă ești responsabilitate”, a povestit vedeta Antena 1.