Cea mai mică femeie din lume a venit la Chefi la Cuțite. Are cinci kilograme și înălțimea unui copil de doi ani. Florin Dumitrescu: „Nu pot să cred așa ceva”

Sezonul acesta, Chefi la Cuțite promite o mulțime de surprize pentru cei de acasă. Așa cum a spus producția încă de la început, telespectatorii și toată echipa vor avea parte de preparate care mai de care și concurenți ce îi vor lăsa mască. A venit în platou chiar și cea mai mică femeie din lume, care a făcut show de zile mari.

În ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, de pe 6 septembrie, a ajuns în platou cea mai scundă femeie din lume. Se numește Jyoti Amge, are cinci kilograme și înălțimea unui copil de doi ani.

Cei trei chefi au fost plăcut suprinși de prezența acestei, pentru că nu se gândeau vreodată că cineva poate fi atât de mic. I-au adresat o mulțime de întrebări și au încercat să afle cât mai multe despre ea, uimiți fiind de felul în care arată.

Jurații emisiunii nu au putut să treacă cu vederea faptul că femeia este foarte frumoasă, deși are doar 62 de cm și 5 kilograme la 29 de ani.

Jyoti Amge este Nagpur, Marahashtra, India și a terminat studiile universitare de master, obținând diplomă de master în literatură engleză. Până acum nu a reușit nimeni să îi doboare recordul din Cartea Recordurilor, având cele mai mici mâini și picioare din lume.

Tânăra a devenit celebră și se bucură acum de un mare succes. De când a început să aibă tot felul de apariții publice, a călătorit în țări precum Japonia, Italia, America, Turcia, Kuweit, China, România, Argentina și multe altele pe care nu și le mai amintește.

A rămas plăcut surprinsă de țara noastră, unde se pare că deja este foarte îndrăgită și are parte de mare succes.

”În ultimii 12 ani, nimeni nu mi-a doborât recordurile pe care le dețin. Toate aceste recorduri sunt o realizare pentru mine și mă fac să mă simt mândră.

În România îmi place mult, sunt pentr a doua oară aici. E o țară diferită de India, dar îmi place mult!

Am o familie numeroasă. Am trei surori, un frate, mama și tata. Eu sunt cea mai mică dintre toți frații. Verișorul meu are 2 ani, dar e deja mai înalt decât mine”, a dezvăluit Jyoti Amge, la Chefi la cuțite.