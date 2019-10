Cine este tatăl Antoniei, cel care a crescut-o pe artistă. Ce spune bărbatul despre soția lui Alex Velea

Antonia și-a făcut apariția pe micile ecrane alături de mama sa, ambele alegând să nu povestească anumiie detalii despre tatăl artistei. Este bine cunoscut că Antonia nu a crescut alături de tatăl natural, pentru că părinții săi au decis de la o vârstă fragedă să plece pe drumuri diferite. Cum arată părintele acesteia care a luat-o sub aripa lui?

Mihail Iacobescu este tatăl adoptiv al Antoniei, cel care i-a ținut locul gol al părintelui natural și a încercat să o educe ca la carte pe frumoasa artistă. Antonia a crescut în majoritatea timpului în America, loc în care Mihail și Denise au ales să plece, după ce bărbatul a aderat la religia mormonă. Acesta a lucrat o bună perioadă în Circul de Stat, iar după 4 ani în care a învățat destule, la 23 de ani, a ales să plece în America. Atunci făcea parte dintr-o trupă de acrobați. Mihail a povestit că s-a căsătorit cu Denise în anul 1991, iar de atunci nimic nu mai avea să-i despartă. Iubirea a fost prea mare pentru ei, așa au ales să ia drumul strănătății și să o crească pe fetița ei departe de România, dar împreună.

„Îîn 2004 ne-am despărțit, iar în 2005 am divorțat în America. Nu consider că am păcătuit pentru că am divorțat de prima soție. Nu mai mergea între noi. Pur și simplu nu mai mergea. Asta nu înseamnă că trebuie să rămâi împreună. Poți ajunge să te bați, să îți scoți ochii. Mă rog, la noi să zicem că a fost nepotrivire de caracter. Normal că nu poți sta cu acea persoana. Dumnezeu nu te condamnă pentru lucrul ăsta”

Mihail Iacobescu (Sursa: libertatea.ro)