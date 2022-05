Cine este tatăl Antoniei. A fost șocată când a aflat ce s-a întâmplat de fapt cu părintele ei biologic

Antonia nu are nevoie de nicio prezentare, fiind una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Deși toată lumea o știe pe mama sa, puțini sunt cei care știu cine este tatăl logodnicei lui Alex Velea. Ce s-a întâmplat cu fostul partener de viață al lui Denise Iacobescu.

Frumoasă, talentată, plină de viață și de umor, o mamă model și o logodnică fericită. Antonia trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, după ce a finalizat divorțul de fostul soț, Vicenzo Castellano, și a rezolvat problema custodiei fiicei sale Maya.

În prezent, Antonia este logodită cu Alex Velea, bărbatul vieții sale, cel care i-a dăruit doi băieți minunați, Akim și Dominic, pe care artiștii îi iubesc necondiționat.

Solista este extrem de apropiată de mama sa, Denise Iacobescu, alături de care petrece foarte mult timp. Frumusețea este ereditară în familia cântăreței, întrucât mama Antoniei este tânără și frumoasă, iar cei mai mulți dintre internauți le confundă, crezând că sunt, de fapt, surori.

Deși Antonia a fost mereu deschisă în privința vieții sale, private, puțini sunt cei care știu detalii despre tatăl biologic al artistei.

Mama vedetei s-a despărțit de tatăl natural al Antoniei, cu puțin timp înainte ca solista să vină pe lume, motiv pentru care iubita lui Alex Velea nu știe multe lucruri despre bărbatul care a conceput-o.

Antonia a fost crescută de Mihail Iacobescu, tatăl ei adoptiv. Fostul soț al lui Denise Iacobescu și mama Antoniei au divorțat în 2006, atunci când Antonia avea 15 ani.

Artista a povestit, într-un interviu exclusiv pentru Revista Ego, că s-a bucurat mereu de iubirea necondiționată și sprijinul părinților săi, chiar dacă aceștia au decis să se despartă pe vremea când ea era doar o adolescentă.

„Am avut mereu o relație apropiată de părinții mei, m-au educat strict, dar știu că au făcut-o spre binele meu.

În același timp, știam că pot să mă adresez lor în orice problemă aveam și știu că am avut o educație sănătoasă pe care încerc să o transmit mai departe copiilor mei.

Nu am considerat vreodată că sunt în măsură să judec deciziile părinților mei, îmi doream să îi știu bine și fericiți pe amândoi, așa că am acceptat situația.

Eu am venit în România sa îmi revăd familia de aici și am rămas, pentru că am început joburi ca model și apoi am început cariera muzicală”, a povestit Antonia, în exclusivitate pentru ego.ro.