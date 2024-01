Cine este Ștefania Stănilă de la Survivor All Stars 2024. Vedeta este fostă gimnastă

Cine este Ștefania Stănilă de la Survivor All Stars 2024? Concurenta este fostă gimnastă artistică română și are de gând să lupte pentru premiul cel mare în competiție. Ștefania are un palmares impresionant de medalii și premii. Ea a fost colegă cu Sandra Izbașa și Larisa Iordache, însă s-a retras după Campionatele Mondiale din 2014.

Cine este Ștefania Stănilă de la Survivor All Stars 2024

Ștefania s-a născut pe 27 decembrie 1997, în Aninoasa, Hunedoara. Cu o carieră începută la vârsta de șase ani, Ștefania a parcurs un traseu impresionant în lumea gimnasticii.

Reprezentând cu mândrie Lotul Național al României, Ștefania Stănilă a devenit campioană europeană în concursul pe echipe în 2014, obținând medalia de aur și confirmându-și statutul de sportivă de excepție.

La Trofeul City of Jesolo 2014, a impresionat cu performanțele sale, clasându-se pe locul 14 la exercițiul general și pe locul 5 la sol.

Palmaresul său impresionant include medalia de bronz pe echipe și medalia de argint la sărituri în 2012, iar în 2014, a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Aninoasa.

Absolventă a Centrului Național de Formare și Perfecționare al Antrenorilor din București, Ștefania a ales să-și continue studiile la master la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul UBB Cluj-Napoca, specializându-se în sport și performanță motrică în gimnastică.

În ciuda succeselor sale, Ștefania Stănilă s-a retras din competiții după Campionatele Mondiale din 2014. Cu experiența acumulată, ea își împărtășește acum cunoștințele ca antrenoare de gimnastică artistică într-un club sportiv din Cluj-Napoca.

În prezent, în calitate de concurentă în Survivor All Stars 2024, Ștefania Stănilă aduce cu ea nu doar spiritul competitiv al unei campioane, ci și povestea unei cariere de excepție în lumea gimnasticii românești.

„Îmi doresc din suflet să câștig această competiție. Parcă deja mă văd în finală. Faptul că am făcut gimnastică timp de 13 ani este un mare atu. Clar o să mă ajute mult mai mult în competiție. O latură ascunsă nu cred că există neapărat… sunt o persoană bună și mă integrez în orice grup. Acolo, dacă o să fac și foamea, poate o să fiu recalcitrantă, nu știu cum o să reacționez. Merg într-un mediu nou, cu oameni noi și, la un moment dat, inevitabil o să apară dramele. Am crescut destul de greu, eu am plecat la 6 ani de acasă, am stat departe de părinți. Când aveam 9 ani, tatăl meu a murit. El a fost motivația să continui cu sportul”, a spus Ștefania Stănilă înainte de prima emisiune Survivor, conform Pro Tv.

Cine sunt concurenții Survivor 2024

Formatul emisiunii continuă să fie același: vor fi cele două tabere consacrate formate din Faimoși și Războinici.

Cei 12 FAIMOȘI: Ada Dumitru, Bianca Patrichi, Carmen Grebenișan, DOC, Gheboasă, Ionuț Iftimoaie, Jorge, Maria Constantin, Remus Boroiu, Sebastian Dobrincu, Ștefania Stănilă și Vica Blochina.

Cei 12 RĂZBOINICI: Alexandra Porkolab, Alin Chirilă, Andreea Moromete, Andrei Krișan, Andrei Neagu, Codruța Began, Dan Ursa, Daria Chiper, Lucianna Vagneti, Maria Lungu, Răzvan Danciu și Robert Moscalu.