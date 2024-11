Cine este Ștefan Mandachi și ce avere are. A devenit cunoscut după ce a construit primul metru de autostradă din Moldova din bani proprii

Ștefan Mandachi a revenit recent în atenția publică, după asocierea cu Călin Georgescu, candidatul independent la alegerile prezidențiale. Mandachi este cunoscut de câțiva ani, mai exact de când a construit un metru de autostradă în Moldova. Ce spune acum despre votul de încredere pe care i l-a dat lui Georgescu.

Ștefan Mandachi, un antreprenor și avocat de profesie, a captat atenția publicului larg în 2019, când a construit simbolic primul metru de autostradă din Moldova. Acest gest a fost un protest față de infrastructura deficitară din regiune și un apel către autorități pentru investiții urgente în rețeaua rutieră a României. Originar din Suceava, Mandachi, mai exact dintr-un sat din Bucovina, Mandachi a devenit antreprenor, chiar dacă s-a pregătit pentru meseria de avocat.

Cel mai cunoscut proiect al lui Ștefan Mandachi este lanțul de restaurante de tip fast-food „Spartan”, pe care l-a fondat încă din timpul facultății. Până în 2019, rețeaua Spartan ajunsese la 41 de locații în toată țara, ocupând locul al treilea pe piața fast-food din România. Cu toate acestea, Mandachi a decis să vândă compania și marca pentru 20,3 milioane de euro, explicând că dorește să se elibereze de povara managementului zilnic și să se dedice pasiunilor sale.

Astăzi, Ștefan Mandachi se concentrează pe programe de educație antreprenorială, prin platforma sa, Bizz Accelerator. Acest proiect a ajutat sute de antreprenori prin cursuri, webinarii și materiale video educaționale. El consideră că România are nevoie de modele care să inspire noile generații și și-a extins activitatea și în producția video pentru a sprijini acest obiectiv.

Dincolo de educație, Ștefan Mandachi are și alte activități. În 2018, a inaugurat hotelul „Magnificus Plaza” din Suceava, o investiție evaluată la 7,5 milioane de euro. Tot în acel an, afacerile sale și ale asociaților săi generaseră o cifră de afaceri de 27,6 milioane de euro și aveau angajate peste 850 de persoane.

La nivel de grup, companiile administrate de el au atins o cifră totală de afaceri de peste 230 de milioane de euro de-a lungul a 12 ani, potrivit informațiilor din spațiul public. Chiar dacă a vândut mare parte din afacerile sale clasice, Ștefan Mandachi nu se consideră „pensionat”.

Ștefan Mandachi este, în prezent, în centrul unor controverse cu iz politic, după ce a susținut că l-a votat pe Călin Georgescu la prezidențiale. Acesta l-a avut și invitat la podcast pe candidat, după care s-a dezis public de el.

„Recunosc că am greșit pentru că nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat. Eu personal am votat dintr-un sentiment de furie îndreptat împotriva întregii clase politice, fără nicio excepție, vot împotriva sistemului, vot antipartid. De aceea, am ales un candidat independent, pe care l-am cunoscut cu câteva zile înainte și care părea că se luptă cu acest sistem. Dar chiar și așa nu am nicio scuză și îmi asum vina pentru că nu am făcut verificările necesare. Trebuia să fiu mult mai atent, cu atât mai mult cu cât am și o comunitate mare de oameni care mă urmăresc. Ieri am primit 4 sau 5 filme scurte pe care nu le-am văzut, dar trebuia să le văd.

Și am tras o concluzie foarte răspicată: nu rezonez sub nicio formă cu viziunea despre NATO, despre UE, despre legionari, despre Mareșalul Antonescu, despre 5G, sub nicio formă. Ce ne-am face noi fără NATO, în condițiile în care avem un vecin asupritor la graniță, cu pretenții? Am rămâne totalmente descoperiți. Pe de altă parte, intrarea în UE, intrarea în NATO, două momente esențiale în istoria noastră. Când auzi cuvântul Kremlin te sperii. Nu vrem asta, categoric. De aceea, îmi asum toate consecințele și 100% o să fiu mult mai atent în viitor”, a transmis Ștefan Mandachi, într-un videoclip postat pe internet.