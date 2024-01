Cine este soțul Marei Bănică și cu ce se ocupă: „Ne-am cunoscut într-un avion și m-a cerut de soție prin poștă”

Mara Bănică, în vârstă de 48 de ani, este una dintre cele mai cunoscute și apreciate jurnaliste de monden din România. De-a lungul timpului, aceasta a participat la diverse emisiuni televizate, precum show-urile lui Dan Capatos, Acces Direct sau competiția ‘Sunt celebru, scoate-mă de aici’. Ea este mămică a doi copii, dar nimeni nu știe cu exactitate cine este soțul Marei Bănică. În materialul următor vă prezentăm detalii importante din viața celebrei jurnaliste!

Mara Bănică este persoană publică de mai bine de 20 de ani și a participat la diverse emisiuni. În 2022, ea a devenit mamă pentru a doua oară, la 46 de ani, dar mai are un băiat, pe Dima, dintr-o relație anterioară.

De mai bine de 5 ani, Mara Bănică trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de tatăl fiicei sale, un bărbat care o face extrem de fericită, dar pe care a dorit să-l țină departe de lumina reflectoarelor.

Cine este soțul Marei Bănică? În 2021, cei doi s-au căsătorit civil și religios, dar nici atunci, Mara Bănică nu a dezvăluit chipul bărbatului care o face împlinită din toate punctele de vedere. Mara Bănică mărturisea că preferă să-și trăiască relația în liniște. Mai mult de atât, jurnalista a decis să-i respecte decizia acestuia de a nu apărea în lumina reflectoarelor.

Mara Bănică și soțul ei misterios nu petrec foarte mult timp împreună, pentru că bărbatul ocupă o poziție de conducere în cadrul unei multinaționale din Germania. Din acest motiv, bărbatul stă mult timp plecat din țară, însă reușește să-și facă timp și pentru fetele sale.

Deși mulți au întrebat-o cum s-au cunoscut, jurnalista a rupt tăcerea și a povestit maniera surprinzătoare prin care l-a cunoscut pe actualul ei partener de viață, căruia preferă să nu-i divulge identitatea.

Oamenii ne-au trimis altele, cu aceeași cerere în căsătorie. Soțul meu are chestia asta să facă surprize când nu te aștepți. Stai să vezi cum am ajuns să ne cununăm la biserică. Era vineri după-amiaza, scoteam sau băgam o varză cu ciolan la cuptor. Mi-a zis că următoarea zi ne căsătorim la biserică, la ora 14:00”, recunoștea Mara Bănică, la Fiță cu Adiță.

Cu toate că-și ține povestea de dragoste departe de ochii curioșilor, Mara Bănică vorbește mereu despre tatăl fetiței ei, Donca.

Invitată în cadrul emisiunii ”În oglindă”, vedeta a povestit cum a ajuns să-și cunoască actualul partener de viață. Relația lor a avut un început hilar. Mara Bănică spunea că l-a cunoscut pe bărbat în avion și habar nu avea că este român.

„Ne-am cunoscut într-un avion. Eu n-am crezut că e român, de fapt, el e român, dar nu e cetățean român. Pur și simplu, el avea un card și intra primul în avion și am intrat și eu, mergeam la Frankfurt și aveam loc lângă el și el s-a ridicat să-mi facă loc să mă așez și eu i-am zis >, că n-am crezut că e român și el mi-a zis > și după eu am început să mă joc pe telefon și la un moment dat mi s-a părut că sforăie și am zis că-l filmez să-l pun pe Facebook.

Când m-am uitat, nu el sforăia, ci alt domn din spate și am zis să-l filmez. Pe soțul meu l-a bufnit râsul și am intrat în vorbă și așa ne-am cunoscut. M-a condus la hotelul unde eram cazată și am făcut schimb de numere de telefon. M-a fascinat că fusese în studenție, avusese o bursă în China și îmi spunea că lui îi place foarte mult Asia și am avut o contrazicere că mie nu-mi plăcea. Am început să vorbim și să fac drumuri tot mai dese pe la Frankfurt și asta a fost.”, a dezvăluit Mara Bănică, în cadrul emisiunii ”În oglindă”.