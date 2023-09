Cine este soția „secretă” a lui Florin Busuioc. Prezentatorul Pro TV are o familie numeroasă

Fără dar și poate, Florin Busuioc este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV. Vedeta de la PRO TV are o familie numeroasă. Mai mult, se pare că acesta a avut două căsnici înainte.Cine este soția „secretă” a lui Florin Busuioc

Îndrăgitul prezentator a trăit o poveste de dragoste alături de Marieta Busuioc, cadru medical, din Târgu Mureș. În urma acestei căsnicii a rezultat un băiat.

La naștere, acesta a primit numele tatălui său. Florin Busuioc Jr. s-a născut în anul 1991. Însă, se pare că nu a reușit să creeze o legătură cu tatăl său. De-a lungul timpului, prezentatorul a evitat să vorbească despre prima căsnicie.

După divorțul de fosta soție, Florin Busuioc și-a găsit fericirea în brațele actualei soții, Lili. Cei doi au împreună două fete. Povestea de dragoste dintre cei doi este una interesantă.

„N-am avut o poveste de dragoste chiar de la început. Mi-a fost studentă. Mi se părea ciudat să-i fiu profesor și am plecat din școală. N-am putut continua și m-am cărat, ca să zic așa.

Noi am avut o poveste din două bucăți cumva. Am avut o perioadă la început mai pasională, plină de furtună, dar am stabilit că nu prea merge, prea suntem vulcanici amândoi și ne-am despărțit o vreme.”