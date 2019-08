Cum a ajuns Florin Busuioc să prezinte vremea la PRO TV. ”Nu mai aveam de lucru și am ajuns la meteo”

Florin Busuioc, actor și prezentator TV, a povestit cum a ajuns să prezinte vremea la PRO TV, mai apoi devenind celebru și apreciat pentru munca sa, fiind, acum, cunoscut de toți românii drept ”Busu de la Meteo”.

Florin Busuioc, sau ”Busu de la Meteo”, a ajuns în București, venind tocmai din Neamț, mânat fiind de iubirea sa cea mare: actoria. A dat de cinci ori admiterea până a intrat, apoi a urmat cea mai frumoasă perioadă din viața sa. La PRO TV a ajuns înainte de lansarea postului, 1995, unde a început să dubleze desene animate.

La Meteo a ajuns după ce a stat o vreme în concediu fără plată. Carismatic, amuzant, cu talentul actoricesc în buzunare, ajutat și de o echipă care i-a permis să apară pe sticlă exact cum dorește, Florin Busuioc a devenit un brand. Înainte de a ajunge una dintre siglele postului TV, Busu a pășit și la TVR, unde a avut o emisiune pentru copii, ”Tip-Top Minitop”, show care a lansat multe vedete pe scenele românești.

„Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, „Tip-Top Minitop“, la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la „Tip-Top Minitop“ şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu”, a povestit Florin Busuioc.