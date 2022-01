Cine este soția medicului Adrian Marinescu. E mult mai tânără decât doctorul celebru în România

Adrian Marinescu este unul dintre cei mai cunoscuți medici din România, însă acesta nu vorbește foarte des despre viața lui personală. El a fost mereu în atenția publicului în ultimii doi ani, însă puțin știu cum arată femeia care l-a cucerit. Aceasta este mult mai tânără.

Adrian Marinescu le-a oferit sfaturi prețioase românilor încă de la începutul pandemiei despre cum ar putea să se protejeze pentru a nu ajunge la spital. El s-a decis să le dezvăluie tuturor o latură personală, care are legătură cu soția lui.

Medicul a apărut alături de partenera lui cu 17 ani mai tânără în emisiunea moderată de Cătălin Măruță. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste încă din 2012. Totul a început când mama Emmei Marinescu a avut o problemă medicală, astfel că a fost nevoită să meargă la un control.

„Suntem împreună din 2012. Am avut o problemă medicală cu mama, n-o puteam rezolva și am ajuns la Adi.

Eu am crezut atunci că nu se poate întâmpla ceva între noi, nu-mi permiteam să mă gândesc așa. A fost dragoste la prima vedere, de abia în 2015, după trei ani, el a făcut primul pas.

Mama a mai avut nevoie de niște evaluări, un control de rutină și s-a reaprins atunci flacăra între noi. M-a sunat domnul doctor și a zis că vrea să ne întâlnim să ieșim puțin.

Eu chiar l-am întrebat dacă nu a greșit numărul! Când ne-am văzut, ne-am topit amândoi. Ne-am dat un un punct de întâlnire într-o parcare.”, a povestit Emma Marinescu în emisiunea menționată.