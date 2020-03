Cine este soția lui Ramon de la MasterChef: ”Nu ne-am certat niciodată în 12 ani!”

Ramon de la MasterChef a murit, ucis de un cancer limfatic, iar în urma sa rămân momente emoționante avute în show-ul culinar, precum povestea sa de dragoste alături de soție.

Cine este soția lui Ramon de la MasterChef

Ramon Chircireanu a fost răpus de cancer. Mulți români care-l cunoșteau de la televizor se mobilizaseră să-l ajute pentru a depăși perioada critică.

”Chicireanu Ramon-un om frumos cu un suflet mare şi un zâmbet larg, molipsitor – cel cunoscut drept Ramon de la MasterChef, duce o lupta crâncenă cu CANCERUL. Acum 2 ani de zile Ramon a fost diagnosticat cu Cancer limfatic – o boală îngrozitoare. Ramon a plecat în Germania -ţară unde a putut beneficia de un tratament corespunzător, a făcut tot felul de investigaţii şi tratamente, a suferit operaţii care mai de care mai complexe şi de 2 ani de zile luptã cu înverşunare”, a fost un mesaj transmis de un apropiat de-al lui Ramon, înainte de moartea lui.

Povestea de viață a lui Ramon

Ramon Chircireanu s-a remarcat la MasterChef prin umorul caracteristic, reușind să-i facă pe cei trei jurați să se prăpădească de râs. Atitudinea sa glumeață l-a făcut să devină un concurent popular în emisiune. În timpul show-ului acesta și-a făcut cunoscută povestea de viață.

”Gătesc de la 18 ani și m-am apucat să fac acest lucru, fiindcă îmi era foame, practic am mai mâncat prin vecini”, povestea Ramon la testimoniale, înainte de a intra în competiția, acum șase ani. Cât despre soția sa, acesta spune: ”Singura pasiune este soţia mea dragă, care mă suportă. Cred că asta este pentru care nu ne-am certat în 12 ani, reuşim să transformăm cearta în comedie, tragedie, acţiune etc”, a mai precizat el la vremea respectivă.

Povestea lui Ramon cu soția sa care i-a dăruit trei copii este una cu final frumos:

”Pe soția mea, am cunoscut-o într-o discotecă. era singura fată care umbla și mă pișca, și eu nu suportam atingerile astea, așa că am respins-o timp de un an de zile, repet, fiindcă nu îmi plăcea modalitatea ei de abordare. După șase ani de prietenie, ne-am hotărât să ne căsătorim, și după a urmat un copil, și apoi alți doi”, povestea Ramon.

Ramon de la MasterChef a murit. În urmă cu doi ani, el a făcut tratament în Germania și părea că s-a vindecat de cancer. Din păcate, cancerul a revenit, iar de data aceasta mult mai puternic.