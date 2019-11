Cine este soția lui Marcel Ciolacu și ce meserie are. Câștigă foarte mulți bani, lunar

Marcel Ciolacu a venit în atenția tuturor odată cu titulatura de președinte interimar al Partidului Social Democrat. Ce meserie are soția lui și cum reușește să câștige atât de mult pe lună?

Ce meserie are soția lui Marcel Ciolacu?

Marcel Ciolacu are 52 de ani, este căsătorit și are un băiat. După demisia previzibilă a Vioricăi Dăncilă, Ciolacu a revenit în atenția colegilor PSD care au părut mai mult decât încântați la vestea că acesta va fi președintele interimar al formațiunii. Marcel este căsătorit cu Roxana și are un fiul pe nume Filip, în vârstă de 19 ani. Moștenitorul președintelui interimar PSD este student la medicină, iar mama sa este de profesie inginer, dar se ocupă de mulți ani de o cofetărie din centrul Buzăului, o afacere de familie. Roxana Ciolacu este director al societății Lucia Com 94 SRL. Domeniul de activitate: fabricarea pâinii, a prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie și are 7 angajați. Salariul său pe lună este de 2.780 de lei. Cifra netă la care s-a ridicat societatea în anul precedent a fost de 851.086 de lei, cu un profit de 133.833 de lei.

Mesajul lui Marcel Ciolacu pentru fiul său

„Toată munca, nopțile nedormite și emoțiile ultimelor săptămâni și-au arătat azi roadele: Filip a intrat la Medicină. Sunt tare mândru de tine, fiule! Sunt convins că o să ajungi un medic bun, pentru că medicina înseamnă în primul rând a iubi oamenii. Iar tu ai o inimă mare”

Marcel Ciolacu

Discursul lui Ciolacu, la finalul CEX-ului PSD