Cine este soția lui Leo Iorga. Paula i-a fost alături în spital. ”Mă roagă să mai trăiască!”

Leo Iorga, fostul solist Compact a fost internat în spital în urmă cu o săptămână, după ce fiul său a chemat ambulanța acasă. Artistul duce o luptă grea cu cancerul de opt ani care i-a adus și sfârșitul. Soția lui Leo Iorga este sfâșiată de durere după moarte artistului căruia i-a stat alături până în ultima clipă. Leo Iorga a murit azi la vârsta de 54 de ani.

Leo Iorga s-a stins din viață astăzi după o luptă crâncenă cu cancerul. ”Mă roagă să mai trăiască”

Vestea tristă a fost anunţată de foştii colegi din trupa Compact: „Acum 5 minute, colegul nostru de trupa Leo Iorga a plecat spre o lume mai buna…Dumnezeu să-l ierte Va rămâne în inimile noastre pentru totdeauna“.

„A revenit o pneumonie care credeam că s-a stins, în august o făcuse, când s-a operat la picior. De atunci el n-a mai putut sa meargă. Am început voiajul prin spitale, să spunem, la Urgențe, la Marius Nasta, Sf. Luca. Din 12 august am umblat numai prin spitale. Ca să se recupereze a făcut și o radioterapie pentru ca boala asta a ajuns la nivelul părții osoase, la picior. De asta s-a și operat la picior ca să poata să meargă, i-a montat o tijă. A avut ghinionul de a face pneumonie. De atunci nu a mai mers, din acest motiv a apărut și la spectacol, pe scenă, în cărucior, la Arenele Romane. A fost un spectacol foarte mare și a mers și el pe scena la ultima piesa pe care au cântat-o împreună. A cântat cum a putut ca are oxigenarea slabuță, având o boală a respirației”, a povestit Paula Iorga, soția lui Leo Iorga.