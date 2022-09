Cine este soţia lui Alexandru Arșinel şi de ce boală suferă. Marilena şi actorul au trăit o poveste rară de iubire

Cine este soţia lui Alexandru Arșinel şi de ce boală suferă aceasta. Marilena şi cunoscutul actor au trăit o poveste rară de iubire. Mult timp, foarte mulți români credeau că Alexandru Arșinel și Stela Popescu erau un cuplu și în viața reală. Asta se întâmpla pe vremea lui Ceaușescu, când presa tabloidă era inexistentă.

Alexandru Arșinel a decedat pe 29 septembrie și a lăsat în urmă doi fii și o soție îndurerată. Vestea moții marelui actor a căzut ca un trăsnet pentru toți fanii, dar mai ales pentru familie. După o lungă suferință, Alexandru Arșinel a murit la vârsta de 83 de ani, lăsând în urmă doi copii și o soție care îl plâng.

Actorul Alexandru Arșinel era căsătorit din anul 1968 cu Marilena, femeia care l-a cucerit și care i-a fost alături până în ultima clipă a vieții.

De-a lungul timpului, celebrul actor a fost extrem de discret în ceea ce privește viața personală și puțini au știut cum a cunoscut-o pe Marilena, dar și cum au reușit să formeze un cuplu atât de sudat.

„ La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns.

Am plusat şi am întrebat-o: «Dar ce ai face dacă m-aş îneca?». S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!”, a scris Alexandru Arșinel în cartea autobiografică: „Alexandru Arşinel, de la Dolhasca pe… Calea Victoriei”, carte care a fost lansată în anul 2012, despre povestea de dragoste dintre el și soția lui.