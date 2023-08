Cine este și cum arată soția lui Victor Ciutacu. Cei doi se iubesc din studenție și sunt căsătoriți de 30 de ani

Victor Ciutacu este unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România. Toată lumea a auzit, cel puțin o dată, de celebrul jurnalist, dar puțini o cunosc pe soția lui. Cine este cea care l-a făcut tată și îi este alături de 30 de ani.

Victor Ciutacu este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști români. Se bucură de un succes formidabil și are o carieră impresionantă, dar puțini știu cine este soția lui. Sunt împreună de 30 de ani și au clădit o mulțime împreună.

Puțini o cunosc pe cea care l-a sprijinit mereu și i-a oferit și un copil, pe Vlad. Mana Ciutacu a fost mereu o prezență subtilă, discretă, căreia nu i-a plăcut niciodată să iasă în evidență și să fie cunoscută.

Deși meseria ei și celebritatea soțului i-au adus multe ocazii să devină cunoscută, dar nu și-a dorit asta și a preferat să îl susțină pe Victor Ciutacu din umbră.

”Tot timpul am fost discretă. Şi nu pentru că mi-am impus. Pur şi simplu. Am avut toate ocaziile din lume să nu stau în umbră. Dar am ieşit doar când nu se putea altfel, când asta era soluţia de avarie. Comunicator fiind (şi purtător de cuvant, o vreme) am preferat să vorbesc numai despre brand, produs, serviciu, companie.

Ştiu că, în lumea de azi, nu se face aşa. Nu se face doar aşa ceva. Mai ales, într-o asemenea poziţie fiind….Se face mult PR personal, se doreşte notorietate. Meniul zilnic al multora e compus din notorietate, recunoaştere, imagine”, scria soţia lui Victor Ciutacu pe blog.