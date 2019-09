Cine este și cum arată soția lui Tudor Chirilă. Ea e femeia perfectă care i-a dăruit un băiețel

Tudor Chirilă nu mai este de mult bărbatul care aleargă după dragoste, căci, pentru necunoscuți, o are de ceva vreme. Cine este și cum arată soția artistului?

Tudor Chirilă este unul dintre artiștii care își păstrează familia departe de lumina reflectoarelor. Deși multe detalii nu se cunosc, cert este că solistul este fericit. Pe numele său Iulia Mîzgan, este soția lui Chirilă de mai bine de cinci ani. În 2016, la finalul lunii iulie, a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului, un băiețel.

Despre iubita sa, juratul de la ”Vocea României” a spus, într-o postare pe blogul său că ”este o femeie iubitoare, este o frumuseţe şi, cel mai important, este mamă. O mamă creativă, veselă şi fericită”. Cât despre profesia sa, Iulia lucrează în marketing și PR, nu departe de muzică, căci își desfășoară activitatea la un post de radio.

Cea mai cunoscută relație a fostului solist al trupei Vama Veche este cea cu Andreea Raicu, despre care niciunul nu mai vrea să spună un cuvânt nici în prezent.

„Tudor este un om foarte complex cu care am trăit foarte multe şi aş avea o mulţime de spus… Este un om extrem de deştept şi extrem de creativ. Un om foarte talentat, cu care nu te plictiseşti niciodată, de la care am învăţat mult şi care m-a motivat. Cand intalnesti o mare iubire, traiesti intens fiecare clipa in parte. Nu gandesti rational, nu-ti faci calcule.

O mare iubire e insotita intotdeauna de o poveste de dragoste aparte si tocmai de aceea e si greu s-o uiti sau s-o inlocuiesti, atunci cand se termina. Din pacate, asta-i soarta marilor iubiri: au finaluri triste. Happy-enduri sigure au doar filmele de la Hollywood”, a scris pe blogul său, în trecut, Andreea Raicu.