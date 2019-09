Tudor Chirilă îl ia la mișto pe Horia Brenciu, la Vocea României. ”Suntem pentru integrare. Chiar și a lui!”

Primul episod, primele înțepături. Tudor Chirilă îl ia la mișto pe Horia Brenciu, la ”Vocea României”. Colegii de platou vor privi în această seară un schimb acid de replici.

Vineri, 6 septembrie, începe ”Vocea României”, de la ora 20:30. Revenirea lui Horia Brenciu în juriu pare să fie inoportună pentru Tudor Chirilă. De altfel, războiul lor a pornit din sezoanele trecute, având deseori schimburi de replici acide unul la adresa celuilalt. Pe de altă parte, e știut că amândoi se înțeapă mereu din vorbe cu toți colegii de platou. Vom vedea în această seară din ce a mai ieșit foc și de această dată. Cât despre relația Brenciu – Chirilă, a vorbit mai multe cel din urmă, într-un interviu.

„Țin să spun că relația noastră se desfășoară sub auspiciul fair-play-ului și al unui dialog curat. Horia este un copil mare. A venit un copil mai mare decât mine și trebuie să am grijă de el. Responsabilitatea mea este ca atunci când lucrez cu copiii să am foarte multă răbdare.