Cine este și cum arată mama Irinei Rimes. Antrenoarea de la Vocea României a copilărit la țară

Cine este și cum arată mama Irinei Rimes, antrenoarea de la Vocea României? Artista a oferit un interviu emoționant despre copilărie și copii, traiul la țară și greutățile prin care a trecut.

Irina Rimes s-a născut în Republica Moldova și a devenit cunoscută după ce a participat, în 2012, la concursul ”Fabrica de staruri”, unde a ajuns până în finală. Mai apoi, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Irra, însă acest proiect nu a avut succes. A ajuns pe culmile gloriei, în 2016, cu piesa ”Visele”. Cu toate că acum are o altă viață în București, o mare parte din suflet i-a rămas acasă, în Moldova, anume părinții: Valentina și Tudor Rîmeș, dar și fratele mai mic, Vitali.

Drept urmare, ori de câte ori există evenimente gradioase în viața ei, precum lansarea unei piese sau al unui album, familia ”îi vine ajutor”. Deși aceste episoade există, puține sunt momentele în care membrii familiei Rîmeș se lasă filmați sau intervievați. Unul dintre acestea a fost acum în urmă cu ceva ani, la un concert important susținut de Irina.

”Eu am început să cânt de mică. Eu am avut o copilărie foarte fericită. Am copilărit la țară, cu boboci, cu pui. Am avut o copilărie frumoasă eu și fratele meu, de aceea nu regret nimic. Eu, când o să am un copil, o să îl trimit la mama la țară și o să îl vizitez duminicile. Eu am crescut la fel. Am crescut la bunica.