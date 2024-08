Cine este și cum arată iubitul Sabrinei Voinea? Sportiva are o relație cu un sportiv cunoscut

Sabrina Voinea a reușit să obțină un rezultat impresionant la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, chiar dacă nu a urcat pe podium. Tânăra este împreună cu un alt sportiv român, bine cunoscut în lumea boxului.

Cine este iubitul Sabrinei Voinea?

Sabrina Voinea este considerată a fi una dintre cele mai talentele gimnaste din România. Are un viitor strălucit în față, lucru dovedit de prestația ei din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024.

Tânăra a muncit încă de mică pentru a ajunge la un asemenea nivel de performanță. Alături de sprijinul oferit de mama ei, dar și de iubitul ei, Sabrina este lăudată acum de toată presa internațională pentru exercițiul ei la bârnă, punctat cu nota 13.800.

Dar cine este iubitul gimnastei? Andrei Gavae este un tânăr de 21 de ani, pasionat și el de sport de la o vârstă fragedă. Acum a ajuns să facă performanță în lumea boxului.

A reușit să câștige numeroase competiții, iar pe plan profesional are multe realizări. Andrei este din Slatina și este un boxer cunoscut de la Dinamo. Recent, în luna iunie, a câștigat o nouă centură de aur în cadrul unei competiții importante.

„BOX. Andrei Găvae a câștigat o nouă ”Centură de Aur”. Boxerul dinamovist Andrei Găvae a câștigat finala categoriei 60 kg din cadrul ”Centurii de aur – Nicolae Linca”, desfășurată la Târgu Mureș. Pentru trofeu, Găvae l-a învins pe galezul Axel Hegarty, printr-o decizie la puncte. Găvae este antrenat de Napoleon Gheorghe, Adrian Ciobanu și Cezar Juratoni”, a fost anunțul celor de la CS Dinamo.

Mama Sabrinei, campioană la gimnastică la JO din 1988

Cameliei Voinea, mama Sabrinei, este și ea una dintre cele mai mari gimnaste ale României. A obținut medalia de argint la Jocurile Olimpice din 1988, iar acum o îndrumă pe fiica ei să obțină performanțe mai mari decât ea.

Ea se ocupă de antrenamentele fiicei ei, pentru ca Sabrina să ajungă cât mai departe în cariera de gimnastă.

„Eu am făcut gimnastică de la 4 ani la 20 de ani. Imediat am intrat în sala de gimnastică ca și antrenor. N-a fost ușor, dar ne-am impus un țel și l-am realizat, alături de echipa României. Ca gimnastă am fost la o olimpiadă, acum ar fi a doua ca antrenoare și emoțiile sunt mai mari ca antrenor”, a declarat Camelia Voinea.