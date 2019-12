Cine este și cum arată fiul Monicăi Tatoiu. De ce nu apare niciodată în public

Monica Tatoiu este cunoscută de o țară întreagă deja de ani buni, dar cu toate astea a reușit să-și țină familia departe de camerele de luat vederi. Cine este și cum arată unicul fiu al vedetei?

Este o femeie de succes, este fericită că a reușit să modeleze tineri datorită profesiei sale, dar cea mai mare realizare rămâne fiul ei. Victoraș, așa cum îl alintă vedeta, are o legătură aparte cu mama sa. Destinul a încercat-o pe Monica Tatoiu, pentru că a crezut că-și va pierde fiul la naștere, dar destinul a decis altceva. Clipele de incertitudine și disperare că ar putea să-și piardă copilul au făcut-o să-l iubească poate mai mult pe Victor și să fie extrem de atentă la dorințele sale. De asemenea, momentele grele au marcat-o pe vecie, spune aceasta.

“29 marie 1994 era într-o marţi, la ora 9 în Spitalul Universitar. Am făcut cezariană de frică, era să mor de la anestezie. Copilul s-au născut cu un plămân nefuncţional. Doctorii mi-au spus că pot să mai încerc după…..Am vrut să mor şi apoi m-am rugat. Şi am promis să fiu cuminte cum mama m-a învăţat şi nu am ascultat-o. Şi s-a făcut bine. Şi este master diver. E adult acum. Cu carte de muncă. Nici un sacrificiu nu este prea mare pentru puiul tău. Oricât de mare este tot pui rămâne. L-am învăţat tot ce m-au învăţat ai mei părinţi. E mai înţelept ca mine”

