Monica Tatoiu a fost diagnosticată cu o boală incurabilă, după ce a învins cancerul. Ce simptome a avut

Monica Tatoiu a fost diagnosticată cu o boală incurabilă, după ce la 22 de ani a primit vestea că are cancer, reușind, în timp, să învingă temuta maladie. Ce simptome a avut?

Monica Tatoiu (63 de ani) este o femeie de afaceri din România. Ea a condus compania de cosmetice Oriflame România din anul 1996 până în 2008. Între timp, în 1990, a devenit doctor în matematică la Universitatea din Iași. Flamboaiantă, doritoare de noi experiențe, mereu cu zâmbetul pe buze, nu ai crede că în spatele calităților enumerate ascunde probleme grave de sănătate. Afacerista a vorbit, nu de mult, despre lupta cu cancerul de endometru, care este sub control, proteza la șold, psoriazisul, dar și ceea ce a dus la pierderea tuturor dinților.

„Am avut un cancer de endometru și nu m-am operat. Este sub control. Am o proteză de șold, sunt Robocop. Am o proteză totală că am avut parondontoză și mi-au căzut toți dinții din cauza fumatului”, a povestit femeia de afaceri.