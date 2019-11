Cine este și cu ce se ocupă soțul Ecaterinei Andronescu

Ecaterina Andronescu s-a născut pe 7 aprilie 1948 , Malovăț, Mehedinți, România. Este un politician român, membră a Partidul Social Democrat, președinte al Senatului Universității Politehnica din București. În 2004 ea a devenit rectorul Universității Politehnica din București. Tot în anul 2004 a fost aleasă președintele Consiliului Național al Rectorilor din România. În anul 2008 a fost reconfirmată pentru un nou mandat de patru ani în fruntea Consiliului Național al Rectorilor.

Când era mică, voia să se facă învățătoare, pentru că o iubea foarte mult pe învățătoarea ei. În liceu a descoperit chimia și a decis să devină chimistă, inginer sau profesor. A intrat la Politehnica București, unde a urcat toate treptele academice, până la cea mai înaltă, cea de rector și de președintele al rectorilor din România.

Era decan, când ministrul de atunci al Educației, Liviu Maior, i-a făcut oferta de a deveni secretar de stat pentru învățământul superior. Așa a început cariera politică, în noiembrie 1995. A fost deputat și senator și de mai multe ori ministru al educației.

S-a căsătorit imediat după ce a terminat facultatea cu inginerul constructor Laurențiu Andronescu. La un an de la căsătorie a venit pe lume fiul lor. S-au întâlnit întâmplător: una dintre colegele sale era verișoară cu viitorul soț. Viața agitată pe care ”Cati” o are în ultimii 24 de ani a fost înțeleasă și acceptată de soț și de copil.

”Ziua mea de muncă nu a fost niciodată mai mică de 14 – 17 ore și nu am fost în concediu de când am funcții publice. Mi-a dat Dumnezeu mai multă energie și am înțeles că trebuie să o folosesc”, a povestit Ecaterina Andronescu, într-un interviu pentru revista ”Tango”.

”M-am descurcat singură. Seara, când ajung acasă, indeferent cât este de târziu, nu mă neglijez. Mi se pare că este o chestiune de bun simț în meseria mea, ca dascăl. Întotdeauna m-am gândit că în fața studenților nu poți să fii oricum și că trebuie să am grijă cum mă îmbrac, cum arăt, fără extravaganțe”, a povestit Ecaterina Andronescu, pentru revista ”Tango”.