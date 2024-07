Cine este și cu ce se ocupă Elena Ardeleanu, noua iubită a lui Cătălin Bordea. Cei doi și-au făcut publică relația

Celebrul comediant Cătălin Bordea se pare că a trecut la momente mai bune în viața sa, după ce s-a aflat că are o nouă relație. Ulterior s-a aflat și cine este și cu ce se ocupă Elena Ardeleanu, noua iubită a artistului.

După cum bine se știe, Cătălin Bordea nu a avut o perioadă bună, cel puțin în ultimul an și ceva. Totul avea să înceapă cu relația sa cu Livia, la acel moment partenera sa de viață, despre care artistul declara că este iubirea vieții lui.

Numai că, iubirea vieții lui avea să facă un pas greșit, înșelându-l cu un alt bărbat, ulterior lucrurile apărând și în spațiul public. Deși, inițial, Livia nu recunoștea acest lucru, timpul avea să dovedească care era realitatea. De altfel, artistul avea să dea detalii neştiute din perioada în care era înşelat de Livia:

„Eu nu am ştiut nimic. Am aflat cu două ore înainte să apară în ziar pozele cu ei doi. Deci eu chiar nu am ştiut nimic, am fost luat prin surprindere. Eu eram la Praga cu Micutzu, umblam prin oraş, făceam poze şi am primit un apel.

Nu am crezut nici când am văzut pozele. Şocul a fost ceva… Simţi fizic cum te goleşti, cum te împietreşti, nu mai ai reacţie. Micutzu era mai agitat decât mine: „ne urcăm în avion, mergem, facem”. Eu m-am pus pe bancă şi mă uitam în gol”, a povestit comediantul.