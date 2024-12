Cine este prima soție a lui Călin Georgescu. Cu ce se ocupă astăzi Daniela, cei doi au divorțat de mai bine de 20 de ani

Viața de familie a lui Călin Georgescu a intrat în atenția presei și a românilor după victoria sa din primul tur al alegerilor prezidențiale, care ulterior a fost anulat. Puțini știu însă că înainte de a se căsători cu Cristela Georgescu, politicianul a fost însurat cu o altă femeie, alături de care are un fiu.

Actuala soție a lui Călin Georgescu, Cristela, este unul dintre cei mai vocali susținători ai săi și s-a implicat activ în campania electorală. Puțini știu însă că înainte de a se căsători cu ea, Călin Georgescu a fost însurat cu o altă femeie, pe nume Daniela.

Cei doi au avut împreună un băiat, pe Cosmin, cel mai mare dintre copiii lui Georgescu, care în prezent este antreprenor și antrenor de tenis. Candidatul la prezidențiale a divorțat în urmă cu mai bine de 20 de ani Daniela, iar femeia spune că nu mai ține legătura cu el în prezent.

Într-o presupusă conversație cu un vecin, filmată de acesta și publicată pe site-ul societatea.ro, femeia, care în prezent este pensionară, afirmă că nu mai ține legătura cu fostul soț și că nici nu l-a votat.

„Eu sunt o pensionară… Ce treabă am?! Au trecut 20 de ani. Ce, naiba, să mă mai intereseze pe mine? Când pui punct la ceva, ai pus punct. Nu am mai avut de-a face că nu am mai ținut legătura. Eu nu am nici televizor, vă rog să mă credeți. Și la radio stau pe ăla, Magic FM. Eu, oricum, nu am fost nici la vot. Nu mă interesează, nu m-am dus la niciunul”, a spus ea în discuția cu fostul vecin, potrivit societatea.ro.