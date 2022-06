Cine este omul care l-a făcut celebru pe Dan Negru: „M-am aşezat în genunchi să îi mulţumesc” (exclusiv)

S-a aflat cine este omul care l-a făcut celebru pe Dan Negru. Omul de televiziune recunoaște asta și spune că s-a așezat în genunchi că să îi mulțumească. Dan Negru a devenit celebru pentru succesul pe care îl are în televiziune, dar mai ales pentru longevitatea audiențelor TV întregistrare de-a lungul anilor.

Puțini dintre români știu, însă Dan Negru și-a început activitatea ca om de radio la Radio Timișoara, după care la Radio Vacanța. Dacă în televiziune l-a avut ca discipol pe unul dintre cei mai importanți producători din lume, Valeriu Lazarov, Dan Negru a mărturisit că omul din spatele carierei sale este însă Andrei Voiculescu, nepotul poetului Vasile Voiculescu.

„El a fost idolul meu. Ca să vezi viața cum e. Eu îl imitam. Încercam să iau de toate de la el. La vremea aceea el prezenta muzică, prezenta de toate. După ceva ani am devenit prieten cu el. Îți spun și cum ne-am întâlnit. Îl știam, îl vizualizam și acum câțiva ani mergeam cu mașina și îl văd pe stradă. Am oprit mașina, am lăsat-o pe mijlocul drumului, în spate claxonau toți, m-am dat jos și m-am dus la el.

M-am dus la el, l-am întrebat dacă este Andrei Voiculescu și jur, m-am așezat în genunchi în fața lui și i-am zis că fac meseria asta datorită lui. I-am spus că atunci când aveam 12-13 ani îl imitam. Deci eu voiam să fiu un Andrei Voiculescu mare. De atunci am devenit prieteni”, a declarat Dan Negru, potrivit impact.ro.