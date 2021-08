Cine este Olga Verbitschi, noua concurentă de la Bravo, ai stil. A câștigat X Factor

Noul sezon al emisiunii ‘Bravo, ai stil’ a fost așteptat cu nerăbdare de toți iubitorii de modă. O altă vedetă vine în vizorul românilor. Cine este Olga Verbitschi? Mulți îi cunosc povestea emoționantă de viață.

Olga Verbițchi este una din cele nouă concurente de la Bravo, ai stil din sezonul 7. Unii dintre fani sperau pe o parte ca proiectul să aducă în prim-plan tinere simple, dar iată că șefii trustului au decis să aducă pe TV celerități pe locurile participantelor.

Olga este o cântăreață de peste Prut ce a devenit cunoscută după ce a câștigat sezonul 6 al show-ului X Factor sub îndrumarea lui Carlas’s Dream. Aceasta a plecat din Republica Moldova și a început să viseze spre o viață plină de artă.

Are 20 de ani și se bucură de un talent deosebit în muzică și teatru. Aceasta este pasionată de muzică, dar studiază Actoria în Capitală. De asemenea, îi place să danseze și a colaborat în trecut pe marile scene cu Damian Drăghici, Kio și DJ Sava.

Olga speră să își definească stilul cu această ocazie și să se bucure din plin de experiența competiției „Bravo, ai stil! Celebrieties” care deja promite multe pentru publicul larg.

„Particip la pentru experiența în sine și din dorința de a evolua; de mică, de când am început să cânt și am intrat în lumea artistică, am realizat că trebuie să dețin „tot pachetul”, iar stilul face parte din acesta.

Este important să ai o anumită imagine coerentă, care să fie ca un mesaj către publicul tău, să te pui în valoare și prin ceea ce alegi să porți, iar alegerile vestimentare să nu fie în contradicție cu tine, ci dimpotrivă, să te reprezinte. Sper că o să mă descurc bine, îmi place să învăt, să încerc lucruri noi”

Olga Verbișchi (Sursa: libertatea.ro)