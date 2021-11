Cine este noul protejat al lui Connect-R. Cei doi au scos o piesă de succes pe TikTok

Connect-R a venit azi în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, nu de unul singur, ci cu un tânăr artist talentat. Cei doi au lansat în urmă cu câteva zile piesa Na Janau, iar acum piesa face furori pe Tik Tok.

Connect-R și Johny Romano, căci despre el este vorba, au venit în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, iar în platou a răsunat piesa care în numai șase zile de la lansare este în mare vogă pe Tik Tok. Connect-R a vorbit despre cum l-a descoperit pe tânărul Johny Romano, în vârstă de 24 de ani, spunând că l-au impresionat, pe lângă calitățile vocale, engleza perfectă, dar și povestea de viață.

”El vine din Ferentari, unde șansele de a reuși sunt aproape zero. Fiind o zona periculoasă unde accesul la droguri se face instant, el nu s-a atins de treaba asta.

A lucrat la firme de IT, are o engleza impecabilă. Are deci o poveste incredibilă. Noi ne-am asumat piesa asta cu totul, inclusiv dezacordul asta, din refrenul piesei, pentru ca asa se vorbește acolo în Ferentari. (n.red. refrenul piesei este: ”Mama, n-am unde să fug că mă vede țiganii, mamă, n-am unde să fug ca vrea ca să-mi ia banii”).”, a spus Connect-R despre Johny Romano.