Cine este noul iubit misterios al Andrei Volos. Ce imagini a postat fosta concurentă de la Puterea Dragostei

Andra Voloș nu este singură de sărbători! Fanii sunt atenți la detalii, iar de o perioadă au simțit că aceasta se bucură din nou de prezența unui bărbat. Cine este iubitul misterios al fostei concurente de la emisiunea ‘Puterea Dragostei’?

A răsărit soarele pe strada fostei concurente de la ”Puterea Dragostei”! Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu nu mai este singură. După o perioadă lungă în care nu s-a mai afișat alături de nimeni, tânăra se pare că și-a făcut curaj să ofere câteva mici detalii fanilor curioși.

Mulți din cei care o urmăresc pe rețelele de socializare se întreabă cine este noul iubit care a făcut-o să creadă din nou în dragoste, după despărțirea de prietenul lui Jador. Cu toate astea, ea are o altă abordare a relației acum față de cea cu Mocanu care era în văzul tuturor de la primul click.

Foștii amorezi se pozau și se filmau toată ziua pentru fani, iar acum Andra se pare că vrea să păstreze totul pentru ea. Internauții cred că este vorba despre un tânăr chipeș care provine din orașul natal al fetei tocmai pentru că își petrec mult timp împreună, arată story-urile ei.

Amintim că Andra și Bogdan au avut o poveste de iubire încâlcită care a plecat de pe platourile emisiunii cu un mare scandal. O altă pretendentă aflată în show-ul iubirii îi stătea în cale pentru că prietenul lui Jador avea ochi și pentru ea.

Concret, este vorba despre Anamaria Lintaru. Cea din urmă a mărturisit că a dat uitării toate neînțelegerile din trecut și a decis să aibă o relație cel puțin decentă cu fosta rivală.

„Pentru că am apreciat faptul că și-a cerut scuze în urma unor lucruri și pentru că nu sunt o persoană ranchiunoasă, am ales să trec peste chestiile copilărești. Și pe dos nu am de ce sa ma simt fiindca e ceva de domeniul trecutului”, a scris Ana Lintaru, pe pagina ei de Instagram.