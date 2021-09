Cine este noul iubit al Dariei Radionova. Este mult mai celebru decât Alex Bodi

Daria Radionova iubește din nou, după despărțirea tumultoasă de Alex Bodi. Frumoasa șatenă s-a fotografiat în brațele altui bărbat, semn că Bodi e deja istorie. Cine este noul iubit al frumoasei moldovence de peste Prut. Este mult mai celebru decât fostul ei partener.

Daria Radionova nu a suspinat prea mult timp după Alex Bodi. Diva are o nouă relație cu un bărbat mult mai celebru decât Bodi. Acesta este un artist care are cinci milioane de urmăritori pe Instagram

Fosta iubită a lui Alex Bodi a început o relație cu Pooyan Mokhtari, un artist cu o comunitate impresionantă pe Instagram. Nu mai puțin de cinci milioane de oameni îl urmăresc.

Alex Bodi și Daria Radionova nu mai formează un cuplu, deși multă lume îi vedea deja în fața altarului. Se pare că motivele despărțirii dintre cei doi ar fi fost atitudinea musculosului, precum și gelozia excesivă.

După separare, niciunul nu a stat să-și „lingă” rănile. Dimpotrivă, atât Daria, cât și Alex își doresc să iubească din nou. Cea carea s-a afișat deja cu alt bărbat este frumoasa moldoveancă. Tânăra de 28 de ani și-a asumat, deja, relația cu Pooyan Mokhtari, un cunoscut cântăreț iranian de 30 de ani. Șatena a postat o fotografie în care apare într-o ipostază tandră alături de actualul partener.

Pooyan Mokhtari este singurul bărbat cu care Daria Radionova s-a afișat după ce i-a spus Adio lui Alex Bodi.

În primăvara acestui an, Alex Bodi se declara foarte îndrăgostit de frumoasa Daria. Chiar s-a gândit la căsătorie cu femeia care îl împlinea din toate punctele de vedere.

“Cred că da (nr. nunta va avea loc anul acesta). Din punctul meu de vedere este un eveniment ce se află pe lista de dorințe. Dar nu știu dacă vrea să se mărite cu mine, dar o s-o întreb, poate mai târziu, când voi avea șansa. Vedem ce o să fie, când o să fie, când o să ne permită timpul, situația, ca să se relaxeze lucrurile puțin. Atunci vom avea altă libertate și ne vom putea desfășura mult mai bine. O să fie bine, deși lumea credea că o să ne certăm și o să cedăm presiunii. Dar eu, în momentul de față sunt cel mai îndrăgostit, cel mai împlinit sufletește din toată viața mea”, declara Alex Bodi la vremea respectivă.

Dragostea nu a durat foarte mult. Alex Bodi și Daria Radionova s-au despărțit din cauza personalității impulsive a afaceristului român, potrivit spuselor divei.

„Am vrut să fug de el, nu m-a bătut, dar a fost agresiv cu mine. A făcut aceeași greșeală în toate relațiile. Are o problemă cu ego-ul, este o persoană narcisistă. L-am iubit din tot sufletul meu, nu mai vreau să continui și să am vreo treabă cu el. Nu mă merită el pe mine! L-am iubit, am fost tot timpul acolo pentru el”, a dezvăluit Daria.