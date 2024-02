Cine este noul iubit al Alexandrei Stan. Cântăreața se iubește cu un milionar

Alexandra Stan este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Vedeta se bucură de un succes formidabil în plan profesional și se pare că îi merge foarte bine acum și în ceea ce privește viața amoroasă. Cântăreața a dat lovitura: se iubește cu un milionar și este foarte fericită.

În ciuda afirmațiilor recente ale Alexandrei Stan, care indicau o ezitare în a se implica într-o nouă relație la doi ani de la divorțul său, vedeta pare să fi găsit dragostea în brațele unui nou iubit, Darcy Troch. Acesta este un milionar cunoscut și pe rețelele de socializare sub numele de Maxim, cu un domeniu de activitate în imobiliare, axat în special pe zonele Valencia și Alicante din Spania.

Cu toate că relația lor este în stadiul de relație la distanță, cei doi reușesc să-și acorde timp reciproc, fapt demonstrat de aparițiile lor romantice atât în București, cât și în alte locuri, conform informațiilor oferite de Cancan.ro.

Chiar dacă Alexandra Stan menționase recent că evită o nouă relație, imaginile cu artista și noul ei partener sugerează că așteptarea a fost răsplătită. Darcy Troch, cunoscut și sub numele de Maxim, este un antreprenor belgian tânăr, specializat în vânzarea de proprietăți de lux pe coasta spaniolă, în zonele Valencia și Alicante.

Desigur, deși nu au distribuit în mod activ fotografii împreună pe platformele lor de socializare, sursele Cancan menționează că Alexandra Stan a petrecut recent câteva zile în Costa Blanca, exact în zona unde Darcy își desfășoară afacerile imobiliare.

Interesant este faptul că amândoi au postat imagini din Altea la Vella, iar într-una dintre fotografiile afișate pe Facebook de către Darcy, pare să apară chiar artista.

Alexandra Stan nu a avut prea mare noroc în dragoste și a suferit mult din cauza bărbaților care au fost în viața ei. Artista a fost foarte dezamăgită de oameni de-a lungul timpului și cu greu mai are încredere în aceștia.

În urmă cu câțiva ani, Dorian Popa și Alexandra Stan formau un cuplu, o relație care, în aparență, părea una solidă și armonioasă. Cu toate acestea, puțini sunt cei care cunosc detaliile mai puțin roz din această poveste de iubire, în care celebrul vlogger s-a dovedit a fi infidel.

Alexandra Stan, artista internațională apreciată, a decis să împărtășească public aspecte sincere și puțin cunoscute despre primele sale relații, inclusiv despre perioada în care era iubita lui Dorian Popa. În cadrul unei emisiuni TV, artista a dezvăluit că, deși îl admiră și îl respectă pe Dorian Popa, nu a uitat trădarea din trecut, moment în care acesta a fost infidel cu o „femeie care avea foarte mulți bani”.

Cu toate că povestea lor de dragoste s-a încheiat în termeni mai puțin plăcuți, Alexandra Stan a ales să treacă peste trădare și să vorbească despre Dorian Popa cu obiectivitate. Ea îl descrie ca fiind un om asumat, muncitor, talentat și extrem de sincer.

Chiar dacă au existat momente dificile în trecut, artista nu mai are nimic de reproșat față de fostul ei partener și preferă să privească înainte, concentrându-se pe prezentul și viitorul său în industria muzicală.

Într-un recent interviu, talentata artistă Alexandra Stan a deschis ușa în universul său personal, dezvăluind provocările și lupta ei constantă pentru stabilitate emoțională. Desi succesul său muzical a adus aplauze și admiratori, a găsit puțină fericire în domeniul relațiilor personale.

Stan a mărturisit că, deși simte o puternică nevoie de un partener care să o iubească, căutarea ei nu a fost încununată încă de succes. Ea consideră că mulți dintre pretendenții ei sunt atrasi doar de faima ei, manifestând superficialitate și interes doar pentru statutul ei celebru.

În lumina reflectoarelor, artista a devenit conștientă de presiunile inerente succesului muzical, recunoscând că acestea pot provoca adânci stări de depresie și anxietate. Cu toate acestea, Alexandra Stan nu s-a lăsat învinsă și a mărturisit că lucrează de ani de zile la stabilizarea stărilor ei emoționale. Eforturile constante depuse au fost îndreptate către găsirea echilibrului și gestionarea efectelor negative ale notorietății.

Cu determinare și auto-reflecție, artista își propune să ajungă la un stadiu în care opiniile celor din jur să nu o mai afecteze, dorindu-și o independență emoțională care să îi ofere liniștea interioară. Ea recunoaște că în ultima vreme a devenit mai consecventă, marcând astfel o evoluție personală și un pas important către auto-descoperire.

Într-o industrie în care succesul aduce atât bucurii, cât și provocări, Alexandra Stan își împărtășește deschis călătoria ei, oferind o perspectivă profundă asupra luptelor personale și a eforturilor constante de a-și găsi echilibrul într-o lume rea.

„Ăsta cred că este un lucru cu care cred că toți artiștii se confruntă, mai ales cei care sunt de 3, 4, 5 ani în industrie. Este un challenge foarte mare, este o presiune foarte mare și asta poate să-ți creeze niște stări de anxietate, de depresie, de lipsă de încredere în tine enorme.

Adică eu la asta lucrez de ani de zile, să pot să stabilizez chestia asta. Să nu îmi mai pese ce zice lumea și să nu mai am așteptările astea. Uneori îmi iese, alteori nu. În ultima perioadă am început să fiu mai consecventă pe sentimentul ăsta de a mă simți eu stăpână pe situație și să fiu OK cu mine, orice s-ar întâmpla, dar au fost mulți ani în care am simțit că nu mai făceam față și uneori mai simt chestia asta”, a mărturisit cântăreața.