Dezvăluirea din culise făcută de Alexandra Stan despre Măruţă. Andrei nu îi va plăcea: „Scria să nu îmi mai acopăr burta, deşi ştia că nu aveam voie să fac copii”

Familia Măruță este una dintre cele mai cunoscute, dar și criticate din showbiz-ul de la noi din țară. Recent, micuța Eva a fost ținta unui val uriaș de critici, din pricina rolului pe care l-a primit în cel mai recent film produs de Bromania. Mulți au pus reacțiile negative pe seama antipatiei create, de-a lungul timpului, de tatăl ei. Printre vedetele care au vorbit deschis despre conflictele cu Cătălin Măruță a fost Alexandra Stan. Artista a făcut o dezvăluire de culise ce a stârnit revoltă, mai ales în rândul femeilor.

Eva Măruță a pășit sub lumina reflectoarelor din primii ani de viață. Micuța este o prezență constantă pe paginile de social media ale celebrilor săi părinți, devenind o adevărată vedetă în mediul online.

După ce a primit primul său rol într-un film, chiar dacă nu are nicio pregătire în actorie, copila a fost ținta unui val uriaș de critici, oamenii spunând că nu talentul i-a asigurat rolul, ci faptul că tatăl ei, Cătălin Măruță, este unul dintre producătorii proiectului.

După ce prezentatorul și-a apărat copila, cum era și normal să o facă, mulți internauți au ținut să puncteze că reacțiile negative ar putea fi cauzate și de antipatia pe care chiar prezentatorul și-a atras-o asupra sa de-a lungul anilor.

Cătălin Măruță a fost implicat în multe scandaluri cu vedete din România, din pricina modului în care alege să obțină informații de la cei pe care îi invită în platoul emisiunii sale de la PRO TV.

Printre cei care au vorbit deschis despre practicile lui Măruță a fost Alexandra Stan. Artista a povestit cum vedeta PRO TV a pus-o într-o situație stânjenitoare, chiar dureroasă, în direct. Dezvăluirile din culise făcute de cântăreață au stârnit atunci un val de revoltă, mai ales în rândul femeilor.

„Chiar zilele trecute am avut o întâmplare cu Măruță. M-am supărat foarte tare, pentru că eu la Cătălin țineam foarte mult, și la Andra, cu toate că multă lume vorbea despre el ce face la TV. A trecut peste tot managementul meu de a nu difuza un anumit material. L-a dat cu două săptămâni înainte.

A scris niște lucruri foarte nasoale, eu am fost la doctor și mi s-a zis că nu pot să fac copii un an și dacă fac e o provocare că pot să-mi dereglez glanda hipofiză și să fac tumoare și să mor. Și el scria că nu îmi mai acopăr burta, că sunt însărcinată. N-o să mai merg niciodată în emisiune la el, pentru niciun ban pe lumea asta! Eu tot timpul am fost de treabă cu oamenii și oamenii m-au călcat în picioare”, a spus Alexandra Stan.