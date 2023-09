Cine este bărbatul alături de care Alexandra Stan apare în ipostaze incredibile în noul clip. Sigur ai auzit de mama lui Tudor Criveanu

Artista a făcut furori în mediul online cu cea mai recentă piesă lansată, stârnind un val de reacții în rândul fanilor săi. Mulți s-au întrebat cine este bărbatul alături de care Alexandra Stan apare în ipostaze incredibile în noul clip. Mama lui Tudor Criveanu este celebră.

Alexandra Stan a fost, este și va fi una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc. Cântăreața și-a construit o carieră de admirat, a cucerit și topurile de peste graniță, o reușită cu care puțini artiști de la noi din țară se pot mândri.

După o pauză destul de lungă, artista a lansat o nouă piesă. „Bine cu puțin rău” spune povestea unei relații toxice, o legătură ce nu este deloc simplu de tăiat, în ciuda suferinței pe care o cauzează. Blonda a dezvăluit că avea cântecul finalizat încă de anul trecut, însă nu a simțit că este pregătită să îl împartă cu publicul său.

„Lucrurile bune se fac in tihna.. stiu ca a durat ceva mai mult, dar here it is! Noul clip!

Piesa asta inseamna f mult pt mine. Desi o aveam din noiembrie, am decis sa o scot acum de la “sertar” pt ca acum ma regasesc in ea, acum o simt, acum am avut curajul sa fac “bine cu putin rau”.. Sa ma rup de el, chiar daca m-a durut.. si acum in sfarsit, imi este bine. Multumesc pt inspiratie, babe! #missyou”, a scris Alexandra Stan, pe Instagram, la scurt timp dupa lansarea videoclipului.