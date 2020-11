Cine este noua concurentă de la Bravo, ai stil. A colaborat cu Rihanna

Este vorba despre artista care a colaborat cu J Balvin, dar a urmat și cursuri în cadrul unei instituții prestigioase, acolo unde au studii artiști internaționali precum Britney Spears, Rihanna, Ne-Yo și Janet Jackson.

Cine este noua concurentă de la Bravo, ai stil

Menționăm că ediția de sâmbătă seara a show-ului ”Bravo, ai Stil! Celebrities” a venit cu o nouă eliminare în rândul concurentelor. Decizia juriului a fost ca Emy Alupei, care s-a alăturat recent competiției stilului, să fie eliminată. Așadar, începând cu ziua de miercuri, 11 noiembrie, o nouă aspirantă la titlul de cea mai stilată vedetă, va veni la emisiunea ”Bravo, ai stil! Celebrities” ca să-și demonstreze calitățile stilistice.

Xonia, căci despre ea este vorba, este cunoscută atât pe plan național, cât și internațional, având colaborări muzicale de marcă, precum cea cu superstarul J Balvin. Acum, este rândul acesteia să le declare un război plin de stil celorlalte concurente. Artista, de altfel ultima care intră în competiție, așa cum a anunțat și prezentatoarea Ilinca Vandici, a spus că a acceptat bucuroasă propunerea de a participa la această emisiune de stil.

“Sunt foarte emoționată și, în același timp, mă bucur enorm să fiu aici, alături de voi!”, a spus Xonia, la prima întâlnire cu podiumul “Bravo, ai stil! Celebrities”.

Xonia, pe numele real, Loredana Sachelaru, s-a născut în Melbourne (Australia) și și-a început cariera muzicală la vârsta de 8 ani. Până la vârsta de 14 ani, aceasta semnase deja un contract cu o casă de discuri. În cariera muzicală, ea a colaborat cu nume grele ale industriei muzicale internaționale, cum ar fi Martin Jenkins (VHJ Music), Rob David (Kylie Minogue – “Can’t get you outta my head), Brian Rawling (Cher), Doug Brady (Olivia Newton John, Doug Brady), Kevin Colbert (Paulina Rubio – “Casanova”, Brian Canham (Psuedo Echo – “Funky Town”).

A studiat la Hollywood Pop Academy din Los Angeles

Xonia este pasionată și de actorie, absolvind și cursuri de specialitate și urmând apoi o serie de colaborări cu agenții de profil. Astfel, printre aparițiile cinematografice și TV ale sale se numără Noah’s Ark (Cable TV), Sea Chance (TV Series A.B.C), High Flyers (Channel 10), Holly’s Heroes (Cable TV), serialul Neighbours (Grundy Television), Lost and Found, Charlotte’s Web (Paramount Pictures), dar și rolul principal în scurtmetrajul What to Say (The Indian Maiden).

Menționăm că în urmă cu 14 ani, Xonia a fost aleasă să reprezinte Australia la concursul internațional “Miss Diaspora”, un concurs pe care l-a și câștigat. Acest fapt i-a oferit șansa să cânte și la Festivalului Callatis în fața a 20.000 de spectatori.

În anul 2008, Xonia a decis că e momentul să lucreze independent și să își dezvolte talentul artistic la Hollywood Pop Academy din Los Angeles, acolo unde a fost acceptată să studieze. Tot acolo au fost elevi precum Britney Spears, Rihanna, Ne-Yo, Janet Jackson, Adam Levine și Lindsay Lohan.

În anul 2010 a colaborat și cu trupa Deepcentral și a semnat single-ul „My Beautiful One”, care are, în prezent, peste 4 milioane de vizualizări.

În anul 2014, artista a avut prima colaborare cu un star internațional, și anume J Balvin, pentru piesa ”I Want Cha”. Piesa a avut cinci milioane de vizualizări pe YouTube, în primele trei luni de la lansare.