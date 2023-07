Cine este Nina Hariton de la Chefi la cuțite 2023. E prima concurentă care a câştigat toate cele trei cuţite de aur. Ce Chef a ales

Nina Hariton este prima concurentă din istoria competiției Chefi la Cuțite care a obținut trei cuțite de aur. Este de profesie agent imobiliar, însă pasiunea pentru gătit a convins-o să se înscrie la show-ul de la Antena 1. Ce mesaj le-a transmis urmăritorilor săi de pe rețelele sociale.

Nina Hariton a reușit să cucerească toată România, după ce veleitățile sale excepționale în arta culinară i-au adus cele trei cuțite de aur în cel mai recent sezon Chefi la Cuțite.

Agent imobiliar în Paris, iubirea pentru bucătărie a adus-o în România, în cadrul celui mai spectaculos show culinar de la Antena 1, decisă fiind să-i dea pe spate pe cei trei jurați.

După ce a fost difuzată ediția în care șatena a devenit primul concurent din istoria show-ului care să primească toate cele trei cuțite de aur, Nina Hariton a povestit cu entuziasm cum i s-ar fi îndeplinit două dorințe la Chefi la Cuțite.

După ce toți trei chefii s-au declarat dornici să o atragă pe concurentă în echipa lor, Nina Hariton l-a ales, în final, pe chef Sorin Bontea. Cum a decis concurenta să se înscrie în concurs.

„Am avut foarte mari emoții azi, am plâns toată ziua, la toate interviurile, dar când se băteau cu cine să rămân eram așa șocată și am intrat în jocul lor și nu îmi dădeam seama ce se întâmplă.

Eram cu tata la chimioterapie atunci când am primit un telefon din România, nu am răspuns inițial. Era un număr necunoscut, nu răspund la toate numerele.

Mi-a lăsat un mesaj vocal și când am ascultat mesajul mi-a zis că e de la Chefi la cuțite. Și am sunat imediat. A venit într-un moment în care îmi era foarte greu. Este foarte greu să te ocupi de părinții bolnavi.

După un an de experiență și de studii în gastronomie franceză am dezvoltat în mine un gust mai rafinat de bucătărie. Cu toate că am experiență puternică, evident că am emoții.”, a spus Nina Hariton aseară, la Chefi la cuțite.