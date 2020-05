Cine este Nikos Papadopoulos, iubitul Adrianei Bahmuțeanu. Cu ce se ocupă și de ce a fost săltat de mascați

Adriana Bahmuțeanu nu mai este burlăciță! Cunoscuta fostă prezentatoare de televiziune și-a găsit în sfârșit un bărbat potrivit pentru sufletul său. Cine este Nikos Papadopoulos și de ce a avut probleme cu lega?

Din păcate, Adriana Bahmuțeanu trăiește cu mari emoții pentru iubitul său. Nikos Papadopoulus a fost ridicat în cursul zilei de miercuri de mascați pentru că nu ar fi respectat măsurile impuse de oficiali în starea de alertă. Artistul grec este foarte cunoscut în România și e unul din cei mai apreciați din genul său muzical. Solistul susține că este neîndreptățit, acuzând autoritățile de abuz și incompetență. Pentru a putea ieși din această situație, artistul a cooperat cu presa și cu oamenii legii oferind detalii despre ultimele zile înainte ca acesta să fie taxat de oamenii legii.

Nikos susține că s-a întors din Grecia recent. Acesta a traversat Bulgaria, iar la intrarea în România i s-a spus că trebuie să fie carantinat preț de 14 zile, după ce a fost întrebat de traseul pe care l-a parcurs și locul unde va trebui să se izoleze. La mijloc ar fi vorba despre o greșeală produsă de vameș, după ce ar fi fost trecut pe document că artistul urmează să stea în carantină în București.

„Hai să o luăm cu începutul. Eu m-am întors din Grecia acum câteva zile. Am venit cu mașina, am traversat Bulgaria fără probleme iar la intrarea în România mi s-a pus în vedere că va trebui să rămân în izolare timp de 14 zile și am fost întrebat de traseu și de domiciliu sau locul în care îmi voi efectua carantinarea. Era o femeie-vameșă, căreia i-am spus că merg la București pentru a-mi lua mașina, după care mă îndrept spre Constanța unde voi rămâne închis în casă. Aici trebuie să precizez faptul că eu am domiciliu atât în București cât și în Constanța. Femeia de la vamă mi-a completat documentele și mi-a urat drum bun. Eu mi-am dat seama că ea a trecut acolo doar București, pentru că eu nu vorbesc limba română. Eu sunt cetățean grec cu domiciliu în România, am aici un studio, o afacere, dar nu știu prea bine limba, nici să scriu nici să citesc. Toate bune și frumoase, am ajuns la București, după care la Constanța. După două zile primesc un telefon de la Poliție. ‘Bună ziua, am fost la dumneavoastră acasă și nu erați’. ‘Păi unde ați fost?’, am întrebat eu. ‘La București’. Păi eu sunt la Constanța’… ‘Mulțumim, bună ziua’… Și asta a fost tot”

Nikos Papadopoulus (Sursa: viva.ro)