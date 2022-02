Cine este medicul estetician fals din Cluj. Ce i-a putut face propriei sale iubite

Bărbatul din Cluj Napoca, în vârstă de 34 de ani, care s-a dat drept medic estetician, susține că este doctor în Londra. Este acuzat de înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii, după ce a efectuat mai multe operații fără a deține atestate legale.

Răzvan Vasilas lucra în Cluj Napoca, dar și în Londra. Bărbatul își racola clienții cu ajutorul rețelelor de socializare, apoi efectua operațiile, chiar dacă nu deținea atestatele legale. În Cluj Napoca opera cu ajutorul unui complice, în vârstă de 32 de ani. Tot pe rețelele de socializare, falsul medic se lăuda că predă cursuri de medicină estetică în toată Europa.

De asemenea, Răzvan Vasilas susține că este doctor la The Botox Shop London, iar prima sa clientă a fost iubita lui. După ce i-a injectat botox acesteia, a început să practice meseria de medic estetician. Oamenii legii au efectuat o serie de percheziții domiciliare, în urma cărora au ridicat substanțe folosite în cadrul intervențiilor estetice și diferite consumabile medicale.

Probabil cel mai cunoscut caz de acest fel este cel al lui Matteo Politi, medicul care opera persoane chiar dacă avea doar 8 clase. Bărbatul a reușit să falsifice diferite diplome, astfel încât afacerea lui să pară legală. Desigur că, după ce a fost prins, nu a mai operat niciodată, iar ultima informație despre Matteo Politi în mediul online a apărut în anul 2020. O femeie a spus că l-a recunoscut când livra mâncare.

Am comandat mâncare de pe Glovo și mi-a atras atenția poza celui care urma să îmi aducă mâncarea. Semăna cu Matteo Politi, însă mi-am spus că nu are cum și că probabil este o simplă coincidență. Când a ajuns însă, am realizat că este vorba chiar despre falsul medic. L-am întrebat câte ceva despre comandă și vorbea o română stricată, cu accente italienești. Atunci mi-am dat seama că medicul fals a ajuns să livreze mâncare”, a declarat femeia care a plasat comanda.