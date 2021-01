Cine este Marilena de la Survivor România. A leșinat la prima ediție de la Kanal D

S-a aflat cine este Marilena de la Survivor România. Concurenta a leșinat la prima ediție de la Kanal D. Marilena Cuciurean face parte din echipa Războinicilor.

S-a aflat cine este Marilena Cuciurean de la Survivor România, concurenta care a leșinat în emisiunea de debut a showului TV de la Kanal D.

Prima zi de competiție la Survivor România 2021 a început cu un incident nefericit. Marilena Cuciurean din echipa Războinicilor a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a leșinat la finalul primei probe a concursului.

Marilena Cuciurean, duel cu Roxana Nemeș

Marilena Cuciurean din echipa Războinicilor s-a duelat cu Roxana Nemeș de la echipa Faimoșilor în prima probă de la Survivor România. Cele două tinere au fost nevoite să înoate prin obstacole și să ajungă pe platformă pentru a da proba de îndemânare.

Astfel, la proba de îndemânare, reprezentantele celor două echipe adversare au trebuit să arunce cu săculeți de nisip în cuburile care se aflau pe masă. Scorul a fost unul strâns, cele două finalizând proba aproape în același timp, însă câștigătoare a fost declarată Roxana Nemeș.

După anunțarea câștigătorului, Marilena Cuciurean a leșinat

După acest moment, la finalul primei probe, Marilena Cuciurean a leșinat, având nevoie de îngrijiri medicale. Marilena Cuciurean din echipa Războinicilor a dus proba până la epuizare.

De asemenea, medicul care îi are în grijă pe concurenții de la Survivor România 2021, Goian Teodor Liviu, a declarat că starea Marilenei Cuciurean din echipa Războinicilor este una stabilă, neexistând complicaţii dincauza faptului că a leşinat din cauza epuizării.

Cine este, de fapt, Marilena Cuciurean

Marilena Cuciurean are de 25 de ani, este multiplă campioană la sanie bob, sport pe care îl practică încă de acum șase ani.

Acum, Marilena Cuciurean este instructor fitness și deține propria ei sala de sport la Vatra Dornei, învățându-i pe alții cum să se disciplineze și să obțină rezultate în sport.

Marilena Cuciurean, o fire energică

În plus, antrenoarea spune că are încredere în capacitățile sale și nu are de gând să renunțe la trofeu fără luptă crâncenă.

”M-am înscris la Survivor România pentru că sunt o fire competitivă, plină de energie, îmi plac provocările și adrenalină. Cred în abilitățile mele și în capacitatea de a duce orice provocare până la capăt!„, a spus Marilena Cuciurean.