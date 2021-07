Cine este marele câștigător de la Survivor Grecia. Concurentul a fost învins de români pe traseele din Dominicană

Marele câștigător de la Survivor Grecia a fost ales. Este vorba despre fotbalistul Sakis Katsoulis, care a plecat acasă cu trofeul și cu un cec de 100.000 de euro.

Luni seara, în urma voturilor, Sakis Katsoulis a fost desemnat câștigător la Survivor Grecia 2021. În finală, Faimosul l-a învins pe Ilias Bogdanos și a devenit marele câștigător. De altfel, Sakis este și o cunoștință a românilor de la Survivor, înfruntându-i de trei ori pe traseu în meciurile internaționale din Republica Dominicană. Acesta l-a invins de două ori pe Andrei Dascălu și a pierdut o dată în fața lui Marius Crăciun. Cu toate că a făcut parte din echipa faimoșilor, Sakis a făcut pereche cu războinica Marialena, pe care a reîntâlnit-o în Republica Dominicană după ce mai formaseră un cuplu și în trecut.

”Vă mulțumesc din adâncul inimii mele pentru acest premiu minunat. Chiar dacă adevăratul premiu a fost tot ceea ce am trăit aici, la Survivor. Vă sunt recunoscător pentru iubirea pe care mi-ați arătat-o, nu am cuvinte să pot descrie ceea ce simt. Am atâtea să vă spun, dar au trecut doar câteva secunde de când am cucerit trofeul… Mă simt minunat. Sunt fericit și asta doar datorită vouă, vă mulțumesc foarte mult”, a spus Sakis.