Sorin Pușcașu nu a uitat de Albert după eliminarea de la Survivor România. Mesajul uluitor pe care l-a transmis

După eliminarea lui Albert Oprea de la Survivor România 2021, Sorin Pușcașu a intrat live pe Instagram.

De altfel, fanii competiției știu că unul dintre cele mai mari conflicte de la Survivor România 2021 a fost între Albert Oprea și Sorin Pușcașu. Amintim că duminică, 4 iulie, Albert Oprea a fost eliminat din competiția aflată acum în prag de final. Când a aflat această veste, fostul lui rival din echipa Războinicilor a intrat live pe Instagram, alături de iubita sa, Laura.

Astfel, fanii show-ului au insistat ca Sorin Pușcașu să comenteze plecarea lui Albert Oprea de la Survivor România 2021, însă el a fost mai puțin vocal decât se așteptau internauții. Chiar și așa, Războinicul a spus că s-a făcut dreptate, adăugând că dacă ar mai fi rămas în competiție, Albert ar fi primit în mod cert mai multe voturi din partea telespectatorilor.

Însă șive-ul făcut de Sorin Pușcașu a luat mai multe întorsături neașteptate, astfel că multe persoane au început să îi adreseze injurii fostului Războinic, gest care a deranjat-o puternic pe Laura, care a sărit în apărarea sa.

„Atitudinea lui îl face să pară arogant prin faptul că este asumat. V-aș spune atât de multe prin ce am trecut și la ce am fost supusă. Am ales să fiu cu bun simț”, a și spus Laura, în live-ul de pe Instagram.