Mircea Radu, mutare strategică la TVR. Ce funcție va ocupa jurnalistul

Mircea Radu face o mutare strategică la postul TVR, unde nu mai ocupă locul de jurnalist, față de celelalte posturi. Ce funcție va ocupa fosta vedetă Din Dragoste de acum încolo?

Mircea Radu, mutare strategică la TVR

Mircea Radu a fost de-a lungul anilor gazda unor emisiuni la TVR, precum ”Telejurnal” , ”Întrecerea anilor” și coprezentator la ”Femei de 10, Bărbați de 10”. Dar, începând cu decembrie 2017, iese din postul public, astfel se întoarce la Antena 1 în cadrul emisiunii ” Ie, Românie”.

În prezent, el este în TVR și se ocupă în special de emisiunea ”Down the Road”, ce are un format special în prim-planul unor 8 tineri care suferă de Sindromul Down. Acest format de tip reality-show prezintă viața tinerilor călătorind prin țară, a căror experiențe le sunt prezentate de către emisiune. Mircea Radu are o reacție pozitivă a acestui show și susține, într-un interviu, că „este un show de emoție așadar este absolut isovitor la flmări, dare este foarte frumos”. Emisiunea ”Down the Road” este în grila TVR în fiecare luni seara, de la ora 22.00.

În ce poziție se află Mircea Radu acum?

Fostul prezentator are acum ”rolul” de consilier al Președintelui TVR Doina Gradea. Vedeta declară că tot ce trebuie să facă este să primească informații și să le înțeleagă. A avut cam 5 emisiuni, la care se uită în detaliu dar și în ansamblu, pentru a putea vedea ce ar putea îmbunătății la formatul emisiei a punctat Mircea Radu, pentru Paginamedia.ro.

„Ce înțeleg eu că trebuie să fac și de ce am acceptat: Să primesc informații, să le înțeleg, să evaluez nevoile TVR, pentru a îndruma în vederea obținerii unor rezultate de comun acord stabilite. Să apreciez care sunt punctele forte și provocările”

Mircea Radu

Acesta susține că atribuțiile sale sunt: ”construirea unei imagini care să transmită încredere, profesionalism și succes”. De asemenea, spune că nu are ce să facă din această poziție de consilier decât să analizeze, că atâta poate el să facă în baza a 25 de ani de perfomanță, Mircea Radu aflându-se acum la vârsta de 51 ani.