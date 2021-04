Cine este mama celebră a lui Ștefan Ciuculescu. Faimosul a debutat aseară la Survivor

Ștefan Ciuculescu este cel mai nou concurent de la Survivor. El se alătură echipei Faimoșilor, după ce Cătălin Moroșanu a fost nevoit să părăsească competiția, din cauza accidentării suferite.

Ștefan Ciuculescu nu este deloc străin de sport. Mai mult, mama lui este celebră, fiind campioana la spadă și floretă. Alina Ciuculescu a reușit să ia medalii de argint și bronz la Campionatele Mondiale Militare cu echipa de spadă și floret. Mama Faimosului a câștigat de cinci ori Cupa României la spadă, iar în 1990 a devenit campioană națională.

Drumul ei nu s-a oprit aici, căci mama lui Ștefan Ciuculescu a devenit antrenor secund, iar România a luat în 2017 medalia de bronz la Campionatul European de seniori la Tbilisi.

Ștefan Ciuculescu este pasionat de sport încă de mic copil. El este fost portar al echipei Steaua București, unde a activat în echipa de juniori. Până să participe la Survivor, el a fost portarul echipei Rapid.

„Pe plan profesional am învățat foarte multe. Am avut un om lângă mine care m-a ajutat și m-a învățat extrem de multe lucruri și țin să îi mulțumesc și lui. Știind și greșelile mele din trecut, am învățat să nu le mai fac și pot să spun că și asta pot să trec la plusuri. Vrei, nu vrei, te schimbă lucrurile astea și te gândești la ele, știi?”, declara fotbalistul.