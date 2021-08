Ce au în comun Andreea Berecleanu și George Buhnici, de fapt. Puțini fani știu asta despre ei

Ce lucru au în comun Andreea Berecleanu și George Buhnici? Puțini din fanii celor doi știau de acest detaliu pe care îl împătășesc. Mulți s-au bucurat să vadă alegerea celor două vedete.

Andreea Berecleanu și George Buhnici sunt două din persoanele publice care adoră să conducă, iar dintotdeauna au făcut-o cu plăcere. Iată că acum îi regăsim la volanul unor vehicule electrice. Buhnici a devenit primul român proprietar de Tesla Model 3, automobil al viitorului creat recent de Elon Musk.

Celebrul pasionat de device-uri și un militant pentru protecția mediului a mărturisit că astfel a făcut o alegere extraordinară: ”E cea mai tare jucărie pe care mi-am luat-o!”, a exclamat acesta după ce a urcat pentru prima oară la volanul mașinii sale.

Cel din urmă și-a achiziționat mașina din Germania, de la un dealer local și a avut noroc pentru că importurile de mașini Tesla din Statele Unite ale Americii reprezintă încă o raritate pentru Europa.

Cu toate astea, el a reușit să pună mâna pe Tesla Model 3 care a ajuns momentan doar în Germania și Olanda. Andreea Berecleanu este și ea un exemplu și și-a cumpărat un Renault Twizy, mașină extrem de mică ce a costat 7.000 de euro.

„Este electrică, are autonomie 80 km, o încarc la priză în garaj, mă simt foarte bine, are două locuri. Copiii o adoră, și ai mei, și cei de pe stradă, de la persoanele în vârstă până la copiii mici, toți se opresc și se bucură de ea, pur și simplu, stârnește foarte multă simpatie, are un design futurist, e ca și când aș veni de pe altă planetă, dar cel mai important este că prinde și 70 km la oră, suficient pentru București”

Andreea Berecleanu (Sursa: libertatea.ro)