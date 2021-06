Cine este Justin Jedlica, bărbatul care și-a făcut 580 de operații estetice. Cum arăta înainte

Justin Jedlica este acum supranumit păpușa Ken și a suferit 580 de operații estetice. Însă cum arăta el înainte este întrebarea.

Justin Jedlica era un băiat extrem de sărac, fascinat însă de vedetele cu trăsături modelate de intervențiile estetice. El a devenit, în timp, obsedat de dorința de a deveni ”bărbatul din plastic”. Justin Jedlica are acum 580 de operații estetice, este de nerecunoscut.

Justin Jedlica a devenit faimos în urmă cu opt ani, prin prisma intervențiilor pe care și le-a făcut la chip. Atunci, el avea puțin peste 180 de intervenții chirurgicale. Au trecut anii, iar la capitolul operații estetice bărbați, obsesia l-a dus la 580 de intervenții, dar transformarea sa este departe de final. Astfel, în decursul a două decenii, Justin Jedlica s-a remodelat cu ajutorul bisturiului medicului, intervențiilor cu laser și injectărilor cu diferite substanțe. Investiția sa fost una uriașă, iar bărbatul a cheltuit, până acum, în jur de 600.000 de dolari.

Justin Jedlica a spus că s-a născut și a crescut într-o familie săracă. Din copilărie, a visat la o viață mai bună, în care banii să nu fie o problemă, iar munca să nu îi acapereze întreaga existență.

„Întotdeauna am adorat o mulţime de lucruri de genul, stilul de viaţă al celor bogaţi şi celebri şi, evident, am fost mereu îndrăgostit de vedete. M-am născut în 1980, atunci Michael Jackson era uriaş, la fel ca Dolly Parton şi Joan Rivers. Şi multe dintre aceste simboluri iconice pentru mine în tinereţe, toate aveau un lucru în comun: chirughia plastică”, a povestit bărbatul care și-a făcut 580 de operații estetice, potrivit The Sun.