Cine este jurnalista care a întrebat-o pe Viorica Dăncilă care este aria cercului. Andreea Dumitrescu, presiuni pentru întrebările incomode adresate PSD

Andreea Dumitrescu este jurnalista care a întrebat-o pe Viorica Dăncilă care este aria cercului, punând-o în dificultate pe candidata PSD la alegerile prezidențiale. Este vorba despre aceeași jurnalistă care a lucrat la TVR și care a fost retrasă de pe PSD deoarece ar fi fost „prea agresivă.”

Jurnalista Andreea Dumitrescu a pus-o în încurcătură pe Viorica Dăncilă

Andreea Dumitrescu a fost chemată la șefa știrilor TVR, la începutul lunii februarie, pentru a i se reproșa că este „prea agresivă.” I s-a spus că va fi retrasă de pe domeniile pe care le acoperea (PSD, Parlament și Curtea Constituțională) și că i se vor da alte domenii, însă jurnalista a anunțat că își va da demisia. La scurt timp, și-a anunțat plecarea de la TVR.

„Azi se încheie doi ani și un pic la TVR! (…) A fost un loc in care mi-am făcut meseria cu mult drag și neîngrădit, iar când acest lucru nu a mai fost posibil pentru mine am ales să plec si sa încerc sa fac asta mai departe in alt loc.

Las însă în urmă o echipa care face toate eforturile în continuare pentru a aduce pe ecran știri echilibrate si documentate intr-o mare de zgomot. In ciuda celor întâmplate in cazul meu am toată încrederea că ei vor reuși să mențină standardele unor jurnale ca la carte”, a scris Andreea Dumitrescu pe Facebook, în luna martie.

Jurnalista s-a angajat ulterior la postul de televiziune Realitatea TV, iar zilele trecute a participat la conferința de presă organizată de Viorica Dăncilă, candidata PSD la alegerile prezidențiale. Andreea Dumitrescu este cea care a întrebat-o pe Dăncilă care este aria cercului, iar după ce aceasta a dat răspunsul greșit, a corectat-o.

Momentul în care Viorica Dăncilă a greșit răspunsul la întrebarea Andreei Dumitrescu a fost difuzat de toate posturile de televiziune din România și a fost dezbătut și în mediul online. Aceeași întrebare i-a fost adresată ulterior și lui Klaus Iohannis, care însă nu a dat un răspuns.