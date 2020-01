Cine este iubitul lui Leonard Miron. Cum a reacționat mama fostului prezentator TV după ce s-a scris despre relația lor

Leonard Miron s-a stabilit de mai mulţi ani în Marea Britanie, alături de iubitul său spaniol, Miguel. În urmă cu mai mulți ani, bărbatul a făcut mai multe dezvăluiri despre relația lui. Cei doi sunt împreună de 18 ani, iar mama lui Leonard, deși a acceptat relația lor, a fost afectată de articolele apărute în presă.

Leonard Miron are o relație de 18 ani cu Miguel

„Şi dacă sunt gay, care e problema? Miguel nu este doar iubitul meu, este un prieten de nădejde. Suntem parteneri de viață de 10 ani. După toate articolele din presă, cea mai afectată a fost mama. Înțelegerea dintre mamă și fiu depășeste anumite obstacole, dar au fost reacțiile din jur. Ea știa de relația mea. În Anglia, în Spania, pe nimeni nu interesează ce faci tu acasă, contează ce știi să faci”, declara Leonard Miron în anul 2012.

Leonard Miron și Miguel s-au cunoscut în urma unei ediții Eurovision: „El urmăreşte foarte mult Eurovision, dacă îl întrebi, ştie tot. Eu am prezentat concursul. M-a contactat… brunet, înalt, jumătate englez, jumătate spaniol… şi asta a fost.”

Fosta vedetă a postului de televiziune TVR a mai spus că a avut relații și cu femei, însă a fost atras mai mult de bărbați.

„Înainte de Miguel am avut o relatie de opt ani si una de 4 ani. Întâlnirea cu el mi-a dat o stabilitate. Atunci m-am hotarât sa plec. Am aplicat pentru o slujba, am fost doi ani în Egipt, apoi am zburat. Acum sunt managerul echipei care lucreaza pentru o banca din Anglia”, a spus Leonard Miron.