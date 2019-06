Leonard Miron, anunț după ce a primit un diagnostic crunt de la medici: ”Nici cel de sus nu mă vrea, nici cel de jos!”

Leonard Miron a fost diagnosticat cu o boală necruțătoare. Vedeta a vorbit, în cadrul emisiunii Agenția VIP, despre starea sa de sănătate și despre cum a aflat vestea care i-a schimbat complet viața.

Leonard Miron, diagnosticat cu cancer pancreatic

Una dintre cele mai longevive personaje ale televiziunii din România a făcut o serie de declarații despre starea sa de sănătate. Leonard Miron a vorbit, în premieră, la un post de televiziune, despre diagnosticul cumplit pe care i l-au dat medicii. În vara anului trecut, Miron a primit vestea teribilă că suferă de cancer pancreatic.

Gândul că are o tumoră i-a provocat o depresie cumplită, fapt pentru care a apelat la un psiholog. Norocul vedetei a fost că medicii au descoperit boala extrem de rapid, operându-se de urgență în Marea Britanie, prin metoda „Cyberknife”. Aceasta este de obicei folosită de către pacienții cu cancer la prostată sau cu cancer cerebral.

„A fost o perioadă de șoc”

Leonard Miron a fost a 11-a persoană care a avut o astfel de intervenției, chiar dacă avea alt tip de tumoră. Experiența foarte dură i-a adus într-un final o schimbare radicală în bine și o viziune mai bună asupra vieții, astfel că a reușit să conștientizeze că există lucruri mai importante decât succesul și avuția, povestea Miron.

„Am reuşit să trec peste acea perioadă de şoc. Medicii au descoperit tumoarea foarte devreme şi am putut fi salvat. Chiar mă gândeam că sunt atât de rău şi de păcătos, încă nici cel de Sus nu mă vrea, nici cel de Jos. Vorbeam cu Iuliana (n.r. – Marciuc), la petrecerea de ziua mea am avut invitaţi cărora, cu gândul, cu vorba, cu fapta, le-am făcut rău cândva. Când am primit acest diagnostic, atunci m-am gândit dar de ce să fiu rău, să fac rău, să invidez. M-am schimbat din această privinţă. Nu este rolul meu să judec pe nimeni. Sunt foarte fericit cu oameni cu fericiţi. Nu vreau să mă mai complic cu lucrurile altora. Am atâtea lucruri de făcut cu viaţa mea, încât nu mai pot pierde timp cu vieţile altora”

Leonard Miron