Cine este iubitul Emmei Răducanu. Bărbatul este un artist celebru în Marea Britanie

/…Emma Răducanu este senzația din tenismul feminin, după ce a câștigat US Open 2021. Adolescenta a reuțit o performanță care a bătut toate recordurile.

Emma Răducanu are un iubit foarte celebru

Emma Răducanu s-a întors la antrenamente și se pregătește pentru noi competiții. Tânăra a spus că promite să rămână cu picioarele pe pământ, chiar și după o astfel de reușită.

Altfel, Emma Răducanu este o adolescenta ca oricare altă. Se pare că sportiva are și un iubit alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Tânăra se află printre cele mai bune 23 de jucătoare de tenis din lume. În plus, a strâns până acum aproape 3 milioane de dolari.

Destul de discretă cu viața ei persoanlă, Emma nu s-a afișat cu niciun tânăr până acum. Cu toate acestea, jurnaliștii de la CelebSaga spun că frumoasa jucătoare are un iubit pe care l-au și identificat: Harvey Leigh Cantwell.

Tânărul are 22 de ani și este foarte popular în Marea Britanie, fiind cântăreț și prezentator Tv. În plus, el face senzație pe Instagram, unde are patru milioane de urmăritor.

Se pare că Harvey și Emma formează un cuplu de câteva luni de zile și lucrurile au început să se lege după Wimbledon.

Cu toate că s-a aflat despre relația lor, Harvey și Emma refuză să se afișeze împreună și vor să fie cât mai discreți și să își trăiască idila departe de ochii presei.

Emma Răducanu își vizitează bunica de cel puțin două ori pe an

Emma Răducanu a spus, la un moment dat, că vine de cel puțin două ori pe an în România ca să își viziteze bunica din partea tatălui.

Ei îi place Capitala și apreciază mâncarea românească pe care bunica ei, Niculina, i-o gătește.

Femeia în vârstă de 88 de ani nu a urmărit finala de la US Open, pentru că a avut prea mari emoții. A aflat a doua zi că nepoata ei a câștigat turneul și s-a bucurat enorm.