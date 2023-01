Ce îl pune Oana Moșneagu pe Vlad Gherman să facă atunci când termină filmările pentru „Lia”. Actorul nu e prea ‘încântat’: „Pentru asta stau cu el” VIDEO EXCLUSIV

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au început anul cu o vacanță în Thailanda, de unde s-au întors cu bateriile încărcate. I-am întîlnit pe cei doi îndrăgostiți la premiera filmului “Taximetriști”, unde au acordat un interviu exclusiv pentru Playtech Știri. Cei doi actori nu mai joacă împreună, cum s-a întâmplat în serialul “Adela”, însă Oana urmărește pe micul ecran evoluția iubitului său, în rol de băiat rău, în “Lia, soția soțului meu”, cea mai nou producție semnată de Ruxandra Ion, care se difuzează la Antena 1, în fiecare joi, de la 20.30. Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt împreună de un an și jumătate și ne-au povestit despre provocările vieții în doi și cum gestionează situațiile tensionate. Din fericire, în ultima perioadă, astfel de momente sunt mai rare, cel puțin așa ne-au spus.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman, detalii din relația lor

Vlad Gherman revine și cu o surpriză muzicală, protagoniștii din serialul “Lia, soția soțului meu” fiind și personajele din videoclipul lui. Oana Moșneagu s-a preocupat ca iubitul ei să arate impecabil la filmări.

Playtech Știri: Bine ați revenit din vacanța în Thailanda! Cum se anunță anul pentru voi?

Vlad: Se anunță foarte bun, a început în forță și dacă o ținem așa tot anul, Doamne ajuta! Cred că o să fie foarte bine pentru toată lumea. Am filmat și un videoclip, o să apară ceva pe plan muzical în curând pe canalul meu de youtube,

Oana: Iar eu am contribuit la filmarea acestui videoclip, am fost make-up artistul personal al cântărețului și protagonistului acestui clip și specialistul în social media, pentru că eu am postat pe pagina de Instagram când el filma.

Mă așteptam să spui că și joci în acel videoclip…

Oana: În acesta nu, ăsta e un videoclip fără mine. Știi melodia “A fost fără tine” și acum e fără mine.

Are legătură cu serialul Lia? Poți să ne dai detalii?

Vlad: Nu pot să spun foarte multe despre piesă. I-am cooptat pe partenerii din serialul Lia, pe protagoniști i-am vrut în videoclipul acesta pentru că, într-un fel sau altul, piesa mea vorbește despre acea poveste. Gata, am dat prea mult din casă, nu mai zic nimic, dar o să vedeți!

Oana: E o piesă faină, cu un videoclip super fain, cu niște cadre foarte mișto și sunt super entuziasmată.

Vlad: Și a fost ideea mea!

Oana: Și pentru că iubitul meu este pasionat de partea de regie și își dorește ca, la un moment dat, să facă și regie, s-a implicat foarte mult în partea de regie și de creație a acestui videoclip și sunt foarte mândră de el.

Vlad: De execuție s-au ocupat frații Pârcălabu, cu ei am filmat și videoclipul anterior. De când le-am scris, le-am spus că am ideea asta, credeți că putem să o facem? S-au mișcat foarte repede și cred că la nici o lună – eram în vacanță când le-am scris – l-am și filmat. Acum e în post producție și așteptăm să vedem ce a ieșit.

Oana, obișnuiești să te uiți la serialul în care joacă iubitul tău?

Oana: O să mă uit categoric. Când s-au difuzat primele episoade, noi eram în Thailanda în vacanță și nu am avut acces. Categoric o să mă uit, pentru că sunt disperată să văd ce a făcut, mai ales că este un personaj nou, diferit față de tot ceea ce a jucat el până acum.

Vlad: Foarte frumos!

Oana: Da, ești frumos!

Vlad: Cu cercei falși în urechi.

Oana: Este foarte sexy iubitul meu în noul serial! Cu cerceluși, cu tatuaj, bad boy așa! Mie îmi place foarte tare personajul lui și look-ul pe care îl are în serial.

Și nu numai personajul mă gândesc…

Oana: Da, dar și personajul!

Vlad: Sperăm că nu doar personajul.

Oana: Da, pentru personaj stau cu el, ha!

Vlad: Mereu spune: te rog să vii în personaj acasă!

Oana: O dată să vină, să văd și eu așa cum intră bad boy pe ușă. Și sunt foarte entuziasmată, pentru că e un personaj nou, pentru că știu cam ce a filmat până acum și ce provocări a avut el profesional vorbind cu personajul acesta și abia aștept să văd ce a ieșit.

Vlad: O să spun ceva ce nu cred că am spus nimănui. După fiecare secvență mai grea, mă duc la monitor și filmez și îi trimit și ei. Uite, cum ți se pare că a ieșit?

Oana: Da, și eu văd și sunt mândră de el de fiecare dată. Nici nu am fost pusă în situația în care să comentez negativ în vreun fel. De fiecare dată eram mândră, îl felicitam și mă bucuram pentru el.

Oana are proiecte de teatru

Dar un proiect împreună urmează?

Oana: Dumnezeu cu mila, nu știu! El e pe partea cu serialul, cu partea muzicală, eu am un spectacol de teatru și o să începem repetițiile pentru un alt proiect de teatru, pe care o să-l plimbăm prin țară ca și pe primul. Spectacolul “Care pe care” îl jucăm în luna februarie în București și în alte orașe din țară. Vă așteptăm! Iar un proiect comun? Avem două pisici, o casă.

Vlad: Relația noastră este un proiect comun.

V-ați luat o casă?

Oana: Nu ne-am luat casă, stăm cu chirie, casa o să vină la un moment dat, dar avem un cămin împreună.

Care sunt cele mai mari provocări ale vieții în doi?

Vlad: Cine spală vasele.

Oana: Ar fi bine dacă asta ar fi cea mai mare provocare!

Vlad: Cine curăță litiera pisicilor.

Oana Moșneagu: “Cele mai mari provocări ale unei relații sunt multe”

Oana: Se știe cine curăță litiera, pentru că el este alergic și atunci eu sunt fericita!

Vlad: Se știe cine spală vasele, pentru că nu mă dor degetele.

Oana: El gătește, eu spăl vasele! Nu știu, cele mai mari provocări ale unei relații sunt multe, atât de multe. Comunicarea, să știi să spui ce te doare când te doare, cum să spui astfel încât să nu-l rănești pe celălalt, cum să rezolvi conflictele într-un mod eficient.

Vlad: A zis foarte bine: să spui și cum să spui contează foarte mult, într-adevăr .

Cine cedează primul?

Când există un moment mai tensionat, cine are ultimul cuvânt? Cine cedează? Cine face primul pas spre împăcare?

Vlad: Eu am ultimul cuvânt. Ies din casă. O las să se liniștească. Intru în casă și după aceea are ea primul cuvânt! Și spune: ieși, mai stai 10 minute!

Oana: De obicei, el este mai predispus la partea: ”Hhi, hai să vorbim!”. Eu sunt mai vulcanică, da, și am nevoie de un fel de pauză de respiro în mijlocul unui conflict. La un moment dat spun: ”Ok, până aici! Nu vreau să mai aud, vreau pauză”. Și el e: ”Trebuie să rezolvăm, trebuie să ne împăcăm, trebuie să vorbim! Bună! Alo?”. Sunt aici! Lasă-mă puțin! Trebuie să vorbim acum, nu se poate! Asta este o provocare destul de mare.

,,Am stabilit că nu mai discutăm”

Care a fost cea mai mare pauză pe care ați luat-o și în care nu v-ați vorbit?

Vlad: Cred că o noapte, mă rog, a fost o chestiune nu că nu ne-am vorbit, am stabilit că nu mai discutăm, ne culcăm și vorbim mâine.

Oana: Dar nu a fost în niciun caz o pauză, pur și simplu la un moment dat am zis: ok, punct, pentru că nu mai putem. Ne auzim mâine dimineață.

Vlad: Iar dau din casă un pic. Trebuie să recunosc că eu sunt o persoană asumată. Pe mine mă apucă discuțiile noaptea. Adică ne băgăm în pat, ar trebui să ne punem capul pe pernă să dormim și eu încep: ”Auzi, dar astăzi la faza aia, la ce te-ai referit?? Ea spune: ”Iubitule, hai să ne culcăm! Nu, nu, vreau să știu!”.

,,Discuțiile de genul ăsta s-au rărit, din fericire!”

Oana: Vreau să dorm, te rog! Mai ales când aveam filmări.

Vlad: Dar trebuie să recunoști că de foarte mult timp nu mai e așa, suntem foarte bine.

Oana: Da, de foarte mult timp nu mai avem atât de multe discuții, probabil pentru că ne adaptăm și ne cunoaștem din ce în ce mai bine, ne înțelegem din ce în ce mai bine, mă rog, până la situații noi că apar inevitabil. Și, da, cumva discuțiile de genul ăsta s-au rărit, din fericire, pentru că dacă nu s-ar fi rărit, nu știu unde am fi ajuns.

Vlad: La balamuc!

Oana: Probabil!

Vlad: La Bălăceanca!

Oana: Da, cel mai probabil!