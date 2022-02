Cine este iubita lui Radu Itu. Faimosul a plâns pentru ea la Survivor 2022, ce mesaj i-a transmis

Cine este iubita lui Radu Itu. Faimosul a plâns pentru ea în ediția de azi a emisiunii Survivor România 2022. Cu ochii în lacrimi, acesta a mărturisit ce simte pentru ea. Propus pentru eliminare de către Cătălin Zmărăndescu, în Consiliul de ieri, el a spus că va pleca acasă cu inima împăcată, dacă va fi să primescă el cele mai puține voturi din partea telespectatorilor.

Radu Itu a avut azi un conflict cu Zmărăndescu, cel care l-a și propus către eliminare, în consiliul de ieri. După ce Radu Itu l-a acuzat pe Zmărăndescu că l-a votat „din frică”, iar Cătălin Zmărăndescu a spus că el este „cățelușul Laurei Giurcanu”, Radu Itu a simțit nevoia să facă confesiuni cu ochii în lacrimi. Cu ochii în lacrimi, el s-a adresat iubitei sale, Ana, despre care spune că reprezintă tot.

Ana este pentru mine tot, e mai mică decât mine, dar am învățat multe de la ea. Plâng ca mâ gandesc de când am venit aici la ea. Plâng pentru ca înainte ne certam din orice prostie.

Însă cine este iubita lui Radu Itu. Ea se numește Ana Capsali, iar potrivit profilului de Instagram aceasta activează în design și modă, prezentându-se ca fashion designer și stylist.

Amintim că la începutul ediției de azi conflictul dintre Radu și Zmărăndescu a escaladat, cei doi făcând acuzații dure:

„Radu Itu: Cătalin m-a nominalizat pe mine că îi este frică. Catalin cu CRBL rezonează, iar pe Emil nu l-a votat pentru că îi e frică de el. Nu mi-a placut speechul tau.

Zmarandescu: E un pic ciudat, pentru că dintr-o dată liniștea interioară a fost perturbată de Radu Itu. Ce a aia „să imi dai una”? El din senin vine și „imi zice hai da mi un pumn”. Eu cu tine nu am glume!

„Azi a făcut totul greșit”

Eu nu am comentat la glume, băiatul meu. Daca tu permiți să se facă glume pe seama ta, e problema ta! Mie nu mi-e rușine să plâng. Am stat sa analizez ce am facut eu greșit? Mă duce cu gandul ca stai în coltul tău și analizezi. El este catelul prostuț de companiei al Laurei Giurcanu. Să nu vorbesti cu mine! Dacă vorbești cu mine să îți muști limba!

Radu Itu: M-a văzut pe mine că sunt mai tăcut și a zis „ia sa il votez pe el”.